Бывшие топ-менеджеры «Роснано» получили реальные сроки за злоупотребление полномочиями

Как сообщил ТАСС адвокат Андрей Гривцов, Артур Галстян получил семь с половиной лет, Марина Касенкова — шесть с половиной лет, Борис Подольский — пять лет лишения свободы. Суд полностью удовлетворил иск потерпевшей стороны о возмещении ущерба на 52 млрд руб.