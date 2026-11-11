Бывшие топ-менеджеры «Роснано» получили реальные сроки за злоупотребление полномочиями
Гагаринский суд Москвы приговорил трех бывших топ-менеджеров «Роснано» к срокам от пяти до семи с половиной лет лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями.
Как сообщил ТАСС адвокат Андрей Гривцов, Артур Галстян получил семь с половиной лет, Марина Касенкова — шесть с половиной лет, Борис Подольский — пять лет лишения свободы. Суд полностью удовлетворил иск потерпевшей стороны о возмещении ущерба на 52 млрд руб.
По версии следствия, в 2017 году для сокрытия неудовлетворительных результатов деятельности «Роснано» обвиняемые неправомерно реклассифицировали финансовые обязательства. Используя искаженные данные отчетности, они предоставили единственному акционеру в лице государства недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении.