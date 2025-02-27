Брутто-контракты набрали ход

Переход на брутто-контракты общественного транспорта Екатеринбурга привел к росту числа автобусов на популярных маршрутах. При этом за срывы графика, невыпуск автобусов на линии и неудовлетворительное состояние машин мэрия оштрафовала перевозчиков на 2,5 млн руб. По мнению эксперта, период адаптации к брутто-контрактам займет три месяца.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Брутто-контракты в Екатеринбурге действуют с 1 февраля, договоры с перевозчиками администрация заключила в январе. Согласно контракту, перевозчик передает мэрии средства, полученные от продажи билетов, а с ним рассчитываются по количеству пройденных километров. Стоимость 1 км составила 187 руб. На проведение транспортной реформы заложено около 4 млрд руб.

Транспортную реформу в Екатеринбурге анонсировали в марте 2024 года. Помимо введения брутто-контрактов, она подразумевает увеличение зарплат сотрудникам муниципального перевозчика «Гортранс» (https://www.kommersant.ru), рост штрафа за безбилетный проезд до 2 тыс. руб., обновление подвижного состава. Обсуждалось увеличение выделенных полос с 17 до 42 и кратное увеличение числа платных парковок.

Как сообщили «Ъ-Урал» в мэрии, после введения брутто-контрактов на маршрутах увеличилось число автобусов: в феврале по сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем транспортной работы вырос на 25%. Сейчас основной задачей перевозчиков является устранение нехватки кадров. По оценкам администрации, ситуация улучшится в течение одного-двух месяцев. В частности, муниципальный перевозчик «Гортранс», обслуживающий почти половину городских маршрутов, в феврале 2025 года увеличил зарплаты сотрудникам на 30%. В 2024 году их повышали дважды — на 10% и на 30%.

Наиболее проблемными в мэрии назвали трамвайные маршруты, поскольку их работу часто осложняют ДТП и дорожная обстановка. При этом работа некоторых автобусов заметно улучшилась — достаточный выпуск автобусов стали обеспечивать на маршрутах №40 (ТЦ «Леруа Мерлен» — УрФУ), №62 (Академика Ландау — Южная подстанция), №06 (Карасьеозерский-2 — Институт связи). На маршрут №44, следующем от станции метро «Ботаническая» до Компрессорного, до введения брутто-контрактов выходило по два-три автобуса, сейчас их восемь.

В администрации Екатеринбурга рассказали, что перевозчики за 20 дней уже были оштрафованы суммарно на 2,5 млн руб.. Наибольшую сумму штрафов (552 тыс. руб.) получил перевозчик «Пегас», обслуживающий маршруты №40 (ТЦ «Леруа Мерлен» —УрФУ), №70 (Мичуринский — ТЦ «Парк Хаус»), №72 (Южная подстанция — НПЦ Онкология), №78 (ТЦ «Леруа Мерлен» — Химмаш), №98 (Радиоколледж — Химмаш). Другие частные автобусные компании были оштрафованы на суммы от 177 тыс. руб. до 336 тыс. руб.

Всего перевозчикам (включая электрический транспорт) за 20 дней начислили 330 штрафов за различные нарушения. К ним относятся несоблюдение графика, недовыпуск автобусов на рейсы, неудовлетворительное санитарное состояние автобусов, отсутствие кондуктора или альтернативного способа оплаты.

«Ъ-Урал» не удалось получить комментарий от автобусных перевозчиков. Многие из них заявили, что пока не могут дать оценку реформе и говорить об ее эффектах еще рано.

Бывший заместитель министра транспорта Свердловской области Владимир Герасименко отметил, что мера по введению брутто-контрактов является необходимой для налаживания работы транспорта, но решить проблему только с помощью нее не получится. Задержки транспорта, по его словам, во многом обусловлены пробками, преодолеть которые могут помочь выделенные полосы для общественного транспорта и умная система, основанная на аналитике. «К Чемпионату мира в 2018 году мы вводили центры управления перевозками (ЦУП), которые позволяли в автоматическом режиме отслеживать заторы на дорогах. Эта система автоматически давала приоритет общественному транспорту и включала ему зеленый свет»,— привел пример господин Герасименко. По его оценке, адаптационный период перехода к брутто-контрактам продлится еще около трех месяцев.

Анна Капустина