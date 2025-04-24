Песков ответил на угрозы США выйти из переговоров по Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в России не хотят рассматривать сценарий, при котором США выйдут из посредничества по украинскому треку. Так он прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что американцы перестанут принимать участие в переговорном процессе в условиях отсутствия прогресса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Не хотелось бы говорить, что будет, если. Мы работаем вместе с США над обеспечением мира»,— сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, что будет, если американцы прекратят посреднические усилия.

23 апреля Джей Ди Вэнс заявил, что США сделали «четкое предложение» России и Украине по мирному урегулированию. Если стороны не примут его, Вашингтон выйдет из переговорного процесса, отметил он. Несколько дней назад такую возможность уже допускал госсекретарь США Марко Рубио. Тогда он сказал, что американская сторона не собирается продолжать эту работу «неделями и месяцами» без видимого прогресса. В Кремле говорили, что не считают слова американских официальных лиц ультиматумом.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Трамп уверен на все сто».

Анастасия Домбицкая