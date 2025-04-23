Кремль не считает ультиматумом слова Вэнса о выходе США из переговоров

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует посредничество США по российско-украинскому конфликту. По его словам, Москва не считает ультиматумом слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о выходе из переговоров при отсутствии прогресса.

«Нет, США продолжают свои посреднические усилия, и, безусловно, мы приветствуем эти посреднические усилия. Также мы продолжаем наши контакты, я еще раз повторяю»,— сказал представитель Кремля Дмитрий Песков во время пресс-колла.

22 апреля Джей Ди Вэнс заявил, что США сделали «четкое предложение» России и Украине по мирному урегулированию. Если стороны не примут его, Вашингтон выйдет из переговорного процесса, отметил он. Несколько дней назад такую возможность уже допускал госсекретарь США Марко Рубио. Тогда он сказал, что американская сторона не собирается продолжать эту работу «неделями и месяцами» без видимого прогресса. При этом президент США Дональд Трамп не исключал заключение мирного соглашения «уже на этой неделе».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Трамп уверен на все сто».

Лусине Баласян