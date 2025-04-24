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Коммерсантъ FM
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обновлено 13:51

Командарма признали мошенником

Генерал Иван Попов осужден на пятилетний срок и разжалован

Тамбовский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор бывшему командующему 58-й общевойсковой армией Ивану Попову, отличившемуся при отражении контрнаступления ВСУ, и его сообщнику, предпринимателю Сергею Моисееву. За махинации они были осуждены на пять лет и четыре года соответственно. Иван Попов, которого лишили генеральского звания, ходатайствовал о заключении им контракта с Минобороны, но, по данным защиты, ему отказали.

Бывший командующий 58-й армией Иван Попов в зале суда

Бывший командующий 58-й армией Иван Попов в зале суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Бывший командующий 58-й армией Иван Попов в зале суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно приговору, краткую фабулу которого огласил военный судья, Иван Попов был признан виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Предприниматель Сергей Моисеев — только в мошенничестве.

Главным военным следственным управлением СКР установлено, что в период с января по июнь 2023 года генерал Попов и бывший заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Олег Цоков организовали хищение более 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката военного назначения, а также внесение в официальные документы заведомо ложных сведений об их поступлении в воинские части. К своей преступной деятельности генералы Попов и Цоков привлекли коммерсанта Моисеева, который реализовал похищенный металлопрокат. В результате хищения государству причинен ущерб на сумму свыше 100 млн руб.

По данным военной прокуратуры, за участие в хищениях генерал Попов получил от генерала Цокова и коммерсанта Моисеева 1,4 млн руб., а также автомобиль Geely Tugella стоимостью 4 млн руб.

Приговором суда Ивану Попову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет колонии и штрафа в размере 800 тыс. руб. Также Иван Попов лишен воинского звания генерал-майора запаса. Сергею Моисееву назначено четыре года со штрафом в размере 400 тыс. руб. Отбывать назначенное наказание фигуранты Попов и Моисеев будут в исправительной колонии общего режима. После освобождения им в течение двух лет запрещено занимать руководящие должности.

Чем известен экс-командующий 58-й армией Иван Попов

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Уголовное преследование генерала Цокова прекращено в связи с его гибелью на СВО. Посмертно он удостоен звания Героя России.

«И даже когда шторм вздымает толщи воды, помни: маяк — это ты»,— так прокомментировал вынесенное решение журналистам осужденный Попов.

Отметим, что в ходе прения сторон Ивану Попову, который находился под домашним арестом, а затем за нарушения был взят под стражу, запрашивали на год больше. Защита требовала его оправдать.

Генерал обращался к президенту Владимиру Путину, сообщая, что он оказался в сложной жизненной ситуации, и просил вернуть его в войска, в которых прослужил много лет, чтобы продолжить участие в СВО. Президенту доложили об обращении боевого генерала, и от Минобороны поступило соответствующее ходатайство в суд. Рассматривать его сразу судья не стал, пообещав сделать это сразу после приговора. На СВО уже бывший генерал так и не убыл. По данным защиты, Минобороны отозвало свое ходатайство из суда, поскольку нет вакантных должностей для военачальников. Господин Попов хотел отправиться на СВО, сохранив генеральское звание.

Защита собирается обжаловать приговор.

Николай Сергеев

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