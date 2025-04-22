Генерал Попов назвал свой рубеж

«Считаю, что мое место на охране рубежей нашей Родины»,— сказал в военном суде, выступая с последним словом, бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов. Уже через два дня станет ясно, исполнится ли его пожелание: при оглашении приговора суд вынесет решение и по ходатайству Минобороны, предложившего позволить экс-командарму заключить контракт с военным ведомством и отправиться на передовую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Попов вину так и не признал, но в зону СВО готов отправиться прямо из суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Иван Попов вину так и не признал, но в зону СВО готов отправиться прямо из суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Тамбовском гарнизонном военном суде с последним словом выступили подсудимые — генерал-майор Иван Попов и предприниматель Сергей Моисеев. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а персонально экс-командарм — и в служебном подлоге (ст. 292 УК РФ). По версии следствия, фигуранты причастны к хищению летом 2023 года 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для строительства оборонительных сооружений и переданных военным.

Обвинение полагает, что генерал Попов намеренно запросил больше металла, чем требовалось, чтобы излишки реализовать на стороне, чем и занимался Сергей Моисеев. А чтобы отвести от себя подозрения, военачальник заставил подчиненных поставить в заявке свои подписи. Благодаря афере ее участники получили более 100 млн руб.

Выступление Ивана Попова продолжалось около 20 минут. Генерал заявил, что был всегда верен долгу, присяге и готов выполнить приказы вышестоящего руководства, «прежде всего верховного главнокомандующего и начальника Генштаба».

«Считаю, что в настоящий момент мое место на охране рубежей нашей Родины»,— добавил Иван Попов.

Он еще раз подчеркнул, что полностью отвергает предъявленное ему обвинение, отметив при этом, что «ошибался в общении с людьми». Генерал выразил сожаление, что допускал ошибки и при общении со старшими начальниками, но в том, что это стало достоянием гласности, он не виновен. «Некоторые негодяи это слили,— заявил подсудимый.— Могу сказать, что сделали это бессовестные люди».

В свою очередь, предприниматель Сергей Моисеев сказал суду, что он «не мерзавец и не желает никого оговаривать», в том числе и Ивана Попова. Подсудимый еще раз повторил версию защиты и подсудимых о том, что средства, полученные от продажи незначительной части металлоконструкций, поступивших для строительства защитных сооружений в Запорожской области, были не присвоены фигурантами, как считает следствие, а потрачены на приобретение техники для работы с металлом, которой остро не хватало.

После выступлений подсудимых председательствующий на процессе судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора. Его оглашение намечено на 24 апреля. При этом, как сообщал ранее “Ъ”, Иван Попов в скором времени должен отправиться в зону боевых действий. Минобороны уже ходатайствовало перед судом о приостановлении уголовного преследования генерал-майора и направлении его в воинскую часть, чтобы с ним заключили контракт на участие в специальной военной операции. Решение будет принято при оглашении приговора.

Алексей Соковнин