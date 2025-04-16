Генерал не по металлу

Как стало известно “Ъ”, в ходе прений сторон в военном суде на процессе по делу бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева новые аргументы привела защита. Средства, полученные бизнесменом от продажи части металлоконструкций для защитных сооружений, которые следствие считает похищенными, на самом деле, по словам адвокатов, направлялись на приобретение недостающего оборудования. Командарма Попова адвокаты попросили оправдать, а его подельнику назначить условное наказание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший командующий 58-й армией Иван Попов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Бывший командующий 58-й армией Иван Попов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Тамбовском гарнизонном военном суде в прениях выступили адвокаты генерал-майора Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева, а также сами подсудимые. «Я отметил, что прокуратура в ходе процесса так и не представила никаких реальных доказательств причастности моего подзащитного к инкриминируемым ему преступлениям,— сообщил “Ъ” защитник бывшего командарма Сергей Буйновский.— Их нет в деле, не появилось и в ходе процесса — один домыслы, предположения и якобы косвенные улики. При этом ряд свидетелей явно давали показания, нужные следствию, чтобы самим не стать обвиняемыми. Прокуратуре следовало бы отказаться от обвинения, а она, напротив, запросила для Ивана Попова большой срок».

Конкретизировать свои аргументы в пользу невиновности генерала адвокат не стал, напомнив, что процесс является закрытым.

Напомним, Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева ГВСУ СКР обвиняет в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), а персонально генерала еще и в служебном подлоге (ст. 292 УК). По версии следствия, фигуранты причастны к хищению летом 2023 года 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для строительства оборонительных сооружений и переданных военным.

Обвинение полагает, что генерал Попов намеренно запросил больше металла, чем требовалось, чтобы излишки реализовать на стороне, чем и занимался господин Моисеев. А чтобы отвести от себя подозрения, военачальник заставил подчиненных поставить в заявке свои подписи. Благодаря афере ее участники получили более 100 млн руб.

Между тем, по данным источников “Ъ”, в ходе прений прозвучал ранее не известный СМИ аргумент защиты. Он заключается в том, что средства, которые предприниматель Сергей Моисеев получил от реализации незначительной части металлоконструкций, поступивших для строительства защитных сооружений в Запорожской области, не были присвоены фигурантами, как считает следствие. Деньги, по данным защиты, потратили на приобретение техники для работы с металлом, которой остро не хватало — газосварочных аппаратов, металлорежущего оборудования и пр.

Сам Иван Попов еще раз сказал суду, что вину не признает. Он вновь подчеркнул, что занимался в зоне СВО военными вопросами, а не металлом.

Соответственно, никаких документов по металлоконструкциям не подписывал. А металл, по словам генерала, был нужен: мол, сколько не дай, и 100 тыс. тонн, и 200 тыс.,— все будет использовано.

Адвокаты генерала Попова Сергей Буйновский и Виктор Дугин просили подзащитного оправдать, их коллеги, представляющие интересы предпринимателя, предложили назначить Сергею Моисееву условное наказание. Напомним, гособвинение запросило для бывшего командарма 6 лет колонии, для его подельника — 5,5 года.

Во вторник, 22 апреля, подсудимые выступят с последним словом, затем судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора. При этом, как сообщал ранее “Ъ”, Иван Попов в скором времени отправится в зону боевых действий. Минобороны уже ходатайствовало перед судом о приостановлении уголовного преследования генерал-майора и направлении его в воинскую часть, чтобы с ним заключили контракт на участие в специальной военной операции. Решение будет принято при оглашении приговора.

Алексей Соковнин