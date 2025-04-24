Boeing пригрозила не производить самолеты для Китая

Boeing не намерена допускать, чтобы ситуация с отказом китайских заказчиков принимать уже готовые самолеты компании негативно сказалась на процессе ее восстановления. Такое заявление сделал глава Boeing Келли Ортберг в ходе видеоконференции с аналитиками и в интервью телеканалу CNBC. Китай уже вернул США два самолета Boeing и готовится вернуть третий. Кроме того, в условиях набирающей обороты тарифной войны КНР может отказаться принимать остальные из 50 заказанных самолетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Келли Ортберг

Фото: Ken Cedeno / Reuters Келли Ортберг

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Как отметил господин Ортберг, Китай — единственный регион, в котором возникли проблемы с поставками самолетов. «И все это из-за пошлин,— отметил глава Boeing.— Многие наши заказчики в Китае дали понять, что не примут заказы». Корпорация, по его словам, «активно рассматривает возможные варианты ремаркетинга уже построенных или находящихся в процессе сборки самолетов». Еще для девяти самолетов, заказанных Китаем, но еще не запущенных в производство, Boeing подыскивает новых покупателей.

«Это неприятная ситуация, но у нас много клиентов, которые хотели бы получить самолеты в краткосрочной перспективе, поэтому мы намерены перенаправить поставки туда, где есть стабильный спрос. И мы не собираемся продолжать делать самолеты для заказчиков, которые их не забирают»,— подчеркнул Келли Ортберг, добавив, что компания «сделает все возможное, чтобы ситуация с Китаем не сказалась на производительности Boeing».

Накануне Boeing, которая восстанавливается после прошлогоднего скандала с отвалившейся во время полета заглушкой люка на Boeing 737 MAX 9, опубликовала квартальную отчетность. Компания сообщила об убытке $31 млн и росте выручки на 18%, до $19,5 млрд.

Алена Миклашевская