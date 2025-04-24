Склады переполнены: 40% годового выпуска «Ростсельмаша» стоит на площадках

Товарные остатки «Ростсельмаша» переполнили склады предприятия и площадки дилеров. Об этом в интервью «Ъ» рассказал совладелец донского производителя сельхозтехники Константин Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По словам собеседника, 40% годового выпуска остается нераспроданным.

«Техника стоит на предприятиях и у дилеров, хотя все их площадки заполнены — дальше накапливать складские запасы просто невозможно. Действительно, повышаются расходы, например на охрану. Но трагедии нет. Дело в том, что это неестественное замораживание ресурсов: деньги могли быть вложены в строительство новых заводов, в разработку новых моделей техники, в закупку оборудования и повышение квалификации людей, но нет. Стоят металлические машины где-то на далеких площадках, и процессов развития не происходит», — прокомментировал сложившуюся ситуацию президент ассоциации «Росспецмаш».

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что падение спроса на технику у аграриев связано с ростом ключевой ставки Центробанка и сокращением программ господдержки, в том числе льготного лизинга. Редакция также сообщала, что «Ростсельмаш» перешел на режим экономии и сократил две тыс. сотрудников

Константин Соловьев