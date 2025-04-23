«В режиме экономии»: «Ростсельмаш» сократил инвестпрограмму

Производитель сельхозтехники «Ростсельмаш» сократил инвестиционную программу из-за роста ключевой ставки. Об этом в интервью «Ъ» рассказал совладелец «Ростсельмаша», президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам управленца, сложившаяся ситуация напрямую зависит от роста ключевой ставки. Высокий процент перевел деньги из реального сектора в депозиты, уменьшив спрос на технику.

«Крестьяне говорят: „Нам выгоднее держать деньги на депозите, чем вкладываться в комбайны. На них столько не заработаешь, сколько на процентах“»,— приводит мнение потребителей совладелец «Ростсельмаша».

Кроме того, с ростом ключевой ставки пришло и сокращение господдержки, преобладающая часть которой шла на субсидии по кредитам, в частности льготный лизинг. Таким образом, 40% годового выпуска завода остается на площадках.

Константин Соловьев