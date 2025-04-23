Компания «Ростсельмаш» сократила две тысячи сотрудников

Донской производитель сельхозтехники «Ростсельмаш» сократил 2 тыс. сотрудников на фоне резкого падения рынка. Об этом в интервью «Ъ» рассказал Константин Бабкин, совладелец предприятия и президент ассоциации «Росспецмаш».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам собеседника, всю осень завод работал по три дня в неделю, а сейчас перешел на пятидневку, но в «сниженном режиме».

«...Такой режим не действует позитивно на коллектив. Дисциплинированности и стабильности качества это не способствует... Стараемся больше не увольнять [сотрудников — прим.ред], иначе потом надо будет учить новых людей», — подытожил Константин Бабкин.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что «Ростсельмаш» сократил инвестиционную программу из-за роста ключевой ставки Банка России и уменьшения спроса на сельскохозяйственную технику.

Константин Соловьев