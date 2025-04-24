Захарова назвала абсурдом слова главы МИД Польши о территориях РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы польского МИДа Радослава Сикорского о том, что России нужно «беспокоиться об удержании» Владивостока. Госпожа Захарова назвала его высказывание «набором абсурдных тезисов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По ее словам, польскому министру лучше заняться в том числе вопросом принадлежности Гренландии, нестабильной ситуацией в Новой Каледонии «из-за провальной политики Франции» либо нарушениями прав человека в Прибалтике и обрушением экономики Германии. «Без польского МИДа в этих вопросах натовцы не разберутся. Как решит все проблемы НАТО, сразу пусть берется за ЕС»,— сказала представитель МИД РФ (цитата по ТАСС).

Вчера, 23 апреля, господин Сикорский во время выступления в Сейме (нижняя палата парламента) рассказал о задачах, поставленных перед страной во внешней политике в 2025 году. Он выступил в резкой критикой в адрес России и сказал, что ей «следует сосредоточиться на управлении собственной территорией». «Вместо того чтобы фантазировать о повторном завоевании Варшавы, беспокойтесь о том, сможете ли вы удержать Хайсенвай (китайское название Владивостока.— "Ъ")»,— заявил глава МИД Польши (цитата по Wiadomosci).

Правительство Польши рассчитывает, что расходы на оборону в этом году составят 4,7% ВВП, а в следующем — 5%. Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш говорил о необходимости «предотвратить развязывание войны».