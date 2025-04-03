Польша планирует увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП в 2026 году

Правительство Польши рассчитывает, что расходы на оборону в этом году составят 4,7% ВВП, а в следующем достигнут 5%. Об этом после встречи глав оборонных ведомств стран Евросоюза в Варшаве заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jakub Kaczmarczyk / EPA / TASS Фото: Jakub Kaczmarczyk / EPA / TASS

«Мы должны быть готовы к самым сложным сценариям и должны быть достаточно сильны, чтобы предотвратить развязывание войны. Это действие, направленное на то, чтобы сделать нас настолько сильными, чтобы ни одной стране не было выгодно нападать на Европейский союз или НАТО»,— сказал польский министр (цитата по Reuters).

Президент США Дональд Трамп еще до инаугурации призывал партнеров США по НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. 3 апреля госсекретарь США Марко Рубио перед встречей с главами МИДов стран Североатлантического альянса в Брюсселе повторил этот тезис, заявив, что рассчитывает покинуть Бельгию с уверенностью, что каждый из членов обязуется и выполняет обещание достичь 5% расходов.

В 2014 году страны НАТО установили планку в размере 2% ВВП для расходов на оборону, на это давалось десять лет. Однако к концу 2024 года цели достигли 23 страны из 32. Не смогли нарастить расходы до необходимого уровня Хорватия, Португалия, Италия, Канада, Бельгия, Словения, Люксембург, Испания. Новая цель по оборонным расходам, которая изначально должна была составить 3% ВВП, может быть поставлена на саммите НАТО в Гааге в июле 2025 года.

Больше всех на оборону в относительных показателях тратят Польша (более 4% ВВП) и Эстония (почти 3,5% ВВП). США идут на третьем месте — 3,4% ВВП. Больше 3% ВВП на оборону также расходуют Латвия и Греция.

О встрече глав МИДов стран НАТО в Брюсселе — в материале «Ъ» «Совсем не то НАТО».

Анастасия Домбицкая