Песков назвал вывод ВСУ из новых регионов условием мира

Завершение конфликта России и Украины возможно, если украинские войска покинут вошедшие в состав РФ территории: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Корреспондент французского журнала Le Point Анн Нива спросила господина Пескова, завершится ли конфликт с выводом ВСУ из присоединенных к России регионов. «Если Украина выведет свои войска из этих четырех регионов, то да»,— ответил представитель Кремля.

Среди других требований для завершения конфликта Дмитрий Песков назвал нейральный статус Украины, а также «признание реальности касательно территорий». По его словам, безопасность Украины не должна обеспечиваться при помощи стран НАТО. «Если вы хотите гарантировать безопасность Украины и вовлекаете ее в НАТО, вы нарушаете безопасность России»,— сказал он.

Президент России Владимир Путин называл условиями прекращения боевых действий вывод ВСУ с территорий ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Источники газеты Financial Times утверждали, что президент РФ Владимир Путин заявил о готовности остановить боевые действия по линии фронта (то есть отказаться от претензий на полный контроль над приобретенными регионами). Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что «сейчас публикуется много фейков».

Подробнее — в материале «Ъ» «Украина в лондонском тумане».

Лусине Баласян