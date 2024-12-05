Металлу выплавляют спрос

Падающий спрос на сталь в РФ может начать восстанавливаться после 2025 года при снижении ставки ЦБ и реализации инфраструктурных проектов. Аналитики «Яков и партнеры» ожидают до 2030 года прирост потребления до 2,7 млн тонн в основном за счет машиностроения. Строительный сектор за этот период в лучшем случае вернется к докризисному уровню спроса.

Потребление стали в России без структурного изменения экономики до 2030 года может вырасти на 1,2–2,7 млн тонн, прогнозирует «Яков и партнеры» (бывшее подразделение McKinsey в РФ). Как отмечается в исследовании, потенциал активного развития экспортных рынков будет ограничен, поэтому возможности для увеличения продаж металлургам следует искать на внутреннем рынке.

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Наибольший прирост потребления стали — 0,8–0,9 млн тонн — может обеспечить производство железнодорожных вагонов при сохранении объемов торговли со странами Азии, увеличении экспорта за счет развития Восточного полигона и списании парка, считают аналитики. Хотя в Rollingstock Agency ожидают, что уже в 2025 году выпуск вагонов сократится относительно 2024 года, а до 2030 года производство может прирастать только при самой благоприятной конъюнктуре товарных рынков и улучшении ситуации с движением.

Еще 0,5 млн тонн дополнительного спроса на сталь могут дать проекты по развитию железных дорог, 0,3–0,5 млн тонн —трубная отрасль, 0,2 млн тонн — автомобилестроение, считают в «Яков и партнеры». В строительстве, которое было локомотивом роста потребления стали, на спрос давят отмена льготной ипотеки и рост ключевой ставки. По оценкам аналитиков, в этом секторе к 2030 году возможен возврат к уровням потребления 2023 года за счет повышения металлоемкости зданий, новых регионов и снижения ключевой ставки.

В «Яков и партнеры» предупреждают, что многие из способных обеспечить рост спроса на сталь проектов в РФ не будут носить системного характера и снижение потребления возможно с 2032 года.

На прогноз объема спроса могут повлиять отказ от инфраструктурных проектов и сохранение высокой ключевой ставки.

Сегодня на внутреннем рынке стали отмечается охлаждение спроса. По данным аналитиков «Северстали», в третьем квартале потребление снизилось на 9,2% год к году, до 10,8 млн тонн в связи с сокращением спроса в строительстве и энергетике. Рост — на 2,3% год к году — показывало только машиностроение. В четвертом квартале ожидается снижение спроса на 11% год к году, а по итогам года — на 5,7%, до 43,7 млн тонн (см. “Ъ” от 26 ноября). Эксперт «Яков и партнеры» Софья Мангилева говорит, что снижение потребления 2024 года можно считать временным при условии, что денежно-кредитная политика ЦБ на 2025–2027 годы будет реализована и к 2027 году ключевая ставка снизится до 7,5–8,5%.

В «Северстали» говорят, что на 2024–2028 годы планируют фокусироваться на клиентах в РФ, ожидая стагнации мирового рынка стали и роста торговых барьеров.

По прогнозам компании, в базовом варианте российский рынок будет расти на 1–2% до 2030 года. В ММК и НЛМК “Ъ” не ответили.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Ахмед Алиев считает, что спрос на сталь в РФ может восстанавливаться после 2025 года при снижении ключевой ставки и стабильном экономическом росте. А главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов не ждет восстановление спроса в строительстве ранее 2027 года. По его словам, восстановление новых территорий может ускорить процесс, но пока перспективы остановки боевых действий выглядят слабыми. Интересным направлением в этой связи аналитик считает производство контейнеров, а также выпуск быстровозводимых конструкций для складов, ангаров и дачного строительства.

Ахмед Алиев отмечает, что на фоне снижения внутреннего спроса металлурги оглядываются на экспортные рынки, но не у всех компаний рентабельность позволяет увеличивать зарубежные поставки. Для этого, по его словам, необходимы рост цен на сталь и резкое ослабление рубля. В «Яков и партнеры» ждут, что текущее снижение спроса на сталь в РФ и мире продолжит подталкивать цены к уровню 2017–2019 годов, когда котировки были примерно на 25% ниже уровня 2024 года.

Анатолий Костырев