ОСАГО отследят по камерам

Камеры начнут считывать наличие ОСАГО с 1 января. Причем водители сразу начнут получать штрафы, заявил президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. Хотя изначально предполагалось, что система проверки страховых полисов через комплексы фотовидеофиксации будет рассылать уведомления об отсутствии ОСАГО. Страховое сообщество более десяти лет добивается запуска системы автоматического контроля. Участники рынка считают, что это будет стимулировать граждан активнее страховать свою ответственность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Однако в МВД говорят, что для этого необходимо модернизировать ведомственную систему «Паутина», к которой подключены все дорожные камеры. Но вместе с этим необходимо решить вопрос еще и с доступностью самих полисов ОСАГО, говорит автоюрист Лев Воропаев: «Даже во многих малых городах уже эти камеры есть. С учетом того, что у нас этот штраф предполагается выносить не чаще, чем один раз в сутки, достаточно и одной камеры на весь город. Что касается уведомлений, то их предполагалось с марта 2025 года начать высылать, испытать эти камеры автоматической фотовидеофиксации.

У нас система, к сожалению, работает в одностороннем порядке: не ликвидированы сложности с приобретением полиса ОСАГО, и сама система ОСАГО работает из рук вон плохо. И в этом направлении я не вижу никаких движений со стороны правительства либо иных органов, которые отвечают за регулирование данного продукта. Необходимо вводить и оборотные штрафы для страховых компаний, которые ведут себя недобросовестно на этом рынке. Также Центральному банку необходимо наладить систему работы своего финансового уполномоченного, чтобы он регулярно изучал судебную практику, в том числе позиции Верховного суда, а не принимал решение, исходя из какого-то своего внутреннего убеждения».

Общий парк дорожных камер в России по итогам 2024 года превысил 30 тыс. штук. С помощью комплексов было выявлено более 236 млн нарушений ПДД, сообщает Научный центр безопасности дорожного движения МВД. При этом согласно нацпроекту «Инфраструктура для жизни», количество средств видеофиксакции на дорогах ежегодно будет увеличиваться на 400–500 штук.

Но расширение функционала камер должно способствовать исключительно снижению аварийности, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «Проблема с отсутствием полисов ОСАГО стоит действительно остро, но решать ее исключительно штрафами в корне неправильно. Нужно подходить с другой стороны: довести тарифы и выплаты до адекватного уровня, как в Белоруссии, например. А у нас, получается, тарифы огромные, выплаты копеечные, в итоге совершенно закономерно, что водители не видят для себя выгоды в страховом продукте ОСАГО. Попытки решить вопрос палкой приведут исключительно к росту социальной напряженности.

МВД, откровенно говоря, сопротивляется использованию камер фотовидеофиксации нарушений ПДД для выявления водителей без полисов ОСАГО. В ведомстве справедливо задают вопрос о том, как полис ОСАГО влияет на безопасность дорожного движения. Системы фотовидеофиксации нарушений нужно ориентировать именно на то, чтобы отлавливать все, что связано с безопасностью движения, а ОСАГО — это экономический продукт. Сейчас страховые компании фиксирую рекордные прибыли, триллионные, каждый год у них прибыли растут, и во многом за счет ОСАГО».

Штраф за отсутствие полиса ОСАГО для физических лиц составляет 800 руб., за повторное нарушение — от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб.

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Юлия Савина