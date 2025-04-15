Автовладельцы «подстелили» каско

Автосервисы отмечают увеличение числа запросов на восстановление машин «под ключ». Собственники все чаще отказываются от самостоятельного поиска деталей для кузовного ремонта и перекладывают эту задачу на плечи страховых агентов. При этом продажи деталей в техцентрах снижаются, а авторынок фиксирует двукратный рост оформлений полисов каско. Это происходит, несмотря на снижение продаж новых автомобилей, обратили внимание «Известия». С чем это связано? Разбирался Стас Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Выбор в пользу добровольного страхования подстегивает обычная арифметика: купить полис в некоторых случаях дешевле, чем качественно заменить кузовную деталь, например, капот. Кроме того, каско в определенной мере защищает от контрафакта, считает руководитель по работе с физическими лицами страхового брокера AMsec24 Максим Колядов: «Можно заплатить за полный пакет сумму, которая равна одному-двум кузовным элементам. Это сложновато, но еще проблематичнее стало заказывать и возить оригинальные детали из Европы.

Соответственно, люди не хотят морочиться с их поиском, волноваться из-за доставки. Они оставляют эти все вопросы на совести страховой компании».

Из-за растущих ценников автомобилисты стали воспринимать свои машины как капитал, а потому стремятся если не приумножить, то хотя бы сохранить их стоимость. Многие выбирают страховку, которая покрывает ключевые риски. Она сравнительно недорога, хотя есть клиенты, готовые отдать за полис больше 1 млн руб., рассказал директор по розничному страхованию компании СОГАЗ Александр Чебанов: «Самый дорогой полис у нас на прошлой неделе был продан за 1,4 млн руб. Спрос на каско обусловлен ростом цен на автомобильный ремонт и комплектующие. Страхователи стали часто выбирать вариант с франшизой, сохраняя комфортную для себя ситуацию с точки зрения риска. На полисы с усеченным покрытием приходится, наверное, до 40% всех продаж. По нашей статистике, на все новые машины по-прежнему в абсолютном большинстве люди предпочитают оформлять полное каско».

Стоимость ремонта за два года увеличилась на треть, говорят собеседники “Ъ FM”. За этот же период ставки по каско росли медленнее, а с начала года, по данным сервиса «Сравни», снизились на 10%. Эта тенденция неизбежно изменится, полагает управляющий директор Frank Auto Ирина Франк: «Я уверена, что для страховых это приведет к дополнительной выручке, которая позволит закрыть сильнейший дефицит, возникший из-за падения кредитных сделок. Пока динамика имеет отстающие темпы. Сейчас, когда станут возникать страховые случаи, компании поднимут тарифы».

Бизнес сервисов по кузовному ремонту частично строится вокруг продажи запчастей. Но этот рынок в среднем снизился на четверть, и все больше клиентов приходит через свою страховую, пояснил генеральный директор «К-Групп» Михаил Мартынов: «Страховая платит всю рыночную сумму. Нет проблемы, дешево это или дорого. Компании вынуждены компенсировать все. Между тем очень мало продается запчастей, люди для ремонта привозят рассыпанные бамперы чуть ли не в мешках и просят их склеить. О чем это говорит? О том, что новые комплектующие, в том числе и для "китайцев", стоят дорого.

Естественно, очень большой разрыв между тем, что ты заплатишь за каско, и тем, во что обойдется самостоятельный ремонт авто».

Каско снимает и проблему с доставкой деталей на авто ушедших брендов. В некоторых случаях нужно подождать, но касается это немногих марок, отметил член правления «Союза автосервисов» Илья Плисов: «Для редких моделей сложнее найти запчасти, для более частых — легче. Что касается европейских автомобилей, то поставки комплектующих для них в норму не вернулись. Логистические пути по-прежнему те же. Деньги отправляются по-прежнему долго, еще и с комиссиями. Какую-то запчасть для редкой модели авто можно ждать месяц, три и даже шесть. Но на разборках на сегодняшний день б/у запчасти уже появились и для китайских автомобилей».

По данным «Автостата», в марте количество проданных машин снизилось на 46% относительно этого же месяца прошлого года. Но от такого падения застраховаться невозможно.

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Станислав Крючков