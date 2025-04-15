Автовладельцы «подстелили» каско
За счет чего выросли продажи страховых полисов
Автосервисы отмечают увеличение числа запросов на восстановление машин «под ключ». Собственники все чаще отказываются от самостоятельного поиска деталей для кузовного ремонта и перекладывают эту задачу на плечи страховых агентов. При этом продажи деталей в техцентрах снижаются, а авторынок фиксирует двукратный рост оформлений полисов каско. Это происходит, несмотря на снижение продаж новых автомобилей, обратили внимание «Известия». С чем это связано? Разбирался Стас Крючков.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Выбор в пользу добровольного страхования подстегивает обычная арифметика: купить полис в некоторых случаях дешевле, чем качественно заменить кузовную деталь, например, капот. Кроме того, каско в определенной мере защищает от контрафакта, считает руководитель по работе с физическими лицами страхового брокера AMsec24 Максим Колядов: «Можно заплатить за полный пакет сумму, которая равна одному-двум кузовным элементам. Это сложновато, но еще проблематичнее стало заказывать и возить оригинальные детали из Европы.
Соответственно, люди не хотят морочиться с их поиском, волноваться из-за доставки. Они оставляют эти все вопросы на совести страховой компании».
Из-за растущих ценников автомобилисты стали воспринимать свои машины как капитал, а потому стремятся если не приумножить, то хотя бы сохранить их стоимость. Многие выбирают страховку, которая покрывает ключевые риски. Она сравнительно недорога, хотя есть клиенты, готовые отдать за полис больше 1 млн руб., рассказал директор по розничному страхованию компании СОГАЗ Александр Чебанов: «Самый дорогой полис у нас на прошлой неделе был продан за 1,4 млн руб. Спрос на каско обусловлен ростом цен на автомобильный ремонт и комплектующие. Страхователи стали часто выбирать вариант с франшизой, сохраняя комфортную для себя ситуацию с точки зрения риска. На полисы с усеченным покрытием приходится, наверное, до 40% всех продаж. По нашей статистике, на все новые машины по-прежнему в абсолютном большинстве люди предпочитают оформлять полное каско».
Стоимость ремонта за два года увеличилась на треть, говорят собеседники “Ъ FM”. За этот же период ставки по каско росли медленнее, а с начала года, по данным сервиса «Сравни», снизились на 10%. Эта тенденция неизбежно изменится, полагает управляющий директор Frank Auto Ирина Франк: «Я уверена, что для страховых это приведет к дополнительной выручке, которая позволит закрыть сильнейший дефицит, возникший из-за падения кредитных сделок. Пока динамика имеет отстающие темпы. Сейчас, когда станут возникать страховые случаи, компании поднимут тарифы».
Бизнес сервисов по кузовному ремонту частично строится вокруг продажи запчастей. Но этот рынок в среднем снизился на четверть, и все больше клиентов приходит через свою страховую, пояснил генеральный директор «К-Групп» Михаил Мартынов: «Страховая платит всю рыночную сумму. Нет проблемы, дешево это или дорого. Компании вынуждены компенсировать все. Между тем очень мало продается запчастей, люди для ремонта привозят рассыпанные бамперы чуть ли не в мешках и просят их склеить. О чем это говорит? О том, что новые комплектующие, в том числе и для "китайцев", стоят дорого.
Естественно, очень большой разрыв между тем, что ты заплатишь за каско, и тем, во что обойдется самостоятельный ремонт авто».
Каско снимает и проблему с доставкой деталей на авто ушедших брендов. В некоторых случаях нужно подождать, но касается это немногих марок, отметил член правления «Союза автосервисов» Илья Плисов: «Для редких моделей сложнее найти запчасти, для более частых — легче. Что касается европейских автомобилей, то поставки комплектующих для них в норму не вернулись. Логистические пути по-прежнему те же. Деньги отправляются по-прежнему долго, еще и с комиссиями. Какую-то запчасть для редкой модели авто можно ждать месяц, три и даже шесть. Но на разборках на сегодняшний день б/у запчасти уже появились и для китайских автомобилей».
По данным «Автостата», в марте количество проданных машин снизилось на 46% относительно этого же месяца прошлого года. Но от такого падения застраховаться невозможно.
С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".