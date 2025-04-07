ОСАГО живет одним днем

Однодневные полисы ОСАГО теперь действуют 24 часа, а не до полуночи. Ранее действие самых краткосрочных полисов ограничивалось календарными сутками, их действие заканчивалось за минуту до 00:00, независимо от времени покупки. Стоимость такой страховки составляет порядка 150 руб. по корпоративным тарифам и более 1 тыс. руб. в день для начинающих водителей. Годовой полис стоит в среднем 7,5 тыс. руб., сообщают в Российском союзе автостраховщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Потребовался год, чтобы сделать однодневные полисы ОСАГО удобными для водителей, говорит гендиректор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин: «Раньше это были календарные сутки с 00:00 до 23:59. Теперь это можно сделать с 09:00 до 09:00 следующего дня. Изменение системы с возможностью заключения однодневных полисов ОСАГО появилось в марте 2024 года».

Число заключенных договоров ОСАГО в 2024 году достигло почти 45 млн , из них только 1 млн пришелся на краткосрочные полисы, сообщают в РСА. Их оформляют в основном водители такси, выезжающие в рейсы не ежедневно и на разных машинах, а также дачники и, например, коллекционеры автомобилей. Страховые компании максимально ограничивают оформление такого продукта, считает автоюрист Лев Воропаев: «Страховщики стараются сделать так называемый лаг в три дня, то есть полис начинает действовать через трое суток после его приобретения. В большинстве своем не стремятся продавать полисы, которые начинают действовать после их оплаты. В том числе, видимо, чтобы избежать мошеннических действий.

Поэтому я не думаю, что какие-либо незаконные действия со стороны граждан будут пресекаться изменениями, которые вступили в силу с 7 апреля. Предполагается, что такие полисы нужны людям, которые приобрели автомобили в другом регионе и перегоняют их в свой город для перепродажи. Им не нужен полис на год, на квартал либо на другой срок, Либо человек вступил в права наследства. Но на практике практически нереально купить такой полис, его удается приобрести единицам».

По оценкам Российского союза автостраховщиков, 7-10% автовладельцев по-прежнему ездят без полиса ОСАГО. Ожидается, что с 30 июня на российских дорогах стартует эксперимент по фиксации этого вида нарушения камерами. Штраф за отсутствие полиса составляет 800 руб. За повторный выезд без ОСАГО водителю грозит штраф уже от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб.

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Ирина Савина