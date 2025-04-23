Сирия обсуждает заключение новых соглашений с Россией и Турцией

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что сирийские власти ведут переговоры о новых соглашениях с Россией и Турцией. Он подчеркнул, что сотрудничество с Москвой соответствует интересам Дамаска, в том числе из-за существовавших в последние годы договоренностей.

«У Турции есть военное присутствие в Сирии, и у России тоже есть военное присутствие. Мы аннулировали прошлые соглашения между Сирией и другими странами и находимся в процессе разработки новых»,— рассказал Ахмед аш-Шараа в интервью The New York Times. По его словам, сирийские власти дали понять «всем сторонам, что это военное присутствие должно соответствовать правовым рамкам Сирии».

«Россия — постоянный член Совета Безопасности. Оружие Сирии — полностью российское. И есть много соглашений о поставках продовольствия и энергии, на которые Сирия опирается уже много лет. Мы должны принять во внимание эти сирийские интересы»,— подчеркнул сирийский лидер.

В начале апреля министр экономики Нидаль аш-Шаар заявил, что необходимость сотрудничества Москвы и Дамаска обусловлена не только политически, но и технически. В послании к Ахмеду аш-Шараа президент Владимир Путин заявил о готовности России «к развитию практического взаимодействия с руководством Сирии по всему комплексу вопросов двусторонней повестки». Как писала WSJ, на встрече российской и сирийской делегаций в Дамаске в январе стороны касались не только судьбы военных баз РФ, но и «более широких экономических связей».

Лусине Баласян