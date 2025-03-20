Путин направил послание лидеру Сирии

Президент России Владимир Путин направил послание главе сирийского государства Ахмеду аш-Шараа, в котором выразил поддержку усилиям нового правительства по скорейшей стабилизации обстановки в стране. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Послание российского лидера последовало за кризисной ситуацией, возникшей на фоне вспышки насилия в арабской республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Khalil Ashawi / Reuters Фото: Khalil Ashawi / Reuters

«Президент России Владимир Путин направил послание главе сирийского государства Ахмеду аш-Шараа, в котором поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране в интересах обеспечения ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности»,— сказал Дмитрий Песков.

«Подтверждена неизменная готовность России к развитию практического взаимодействия с руководством Сирии по всему комплексу вопросов двусторонней повестки дня в целях укрепления традиционно дружественных российско-сирийских отношений»,— добавил господин Песков.

В начале марта в приморских районах Сирии началось восстание алавитов, к которым принадлежит свергнутый исламистскими группировками Башар Асад. Оно переросло в вооруженное столкновение с силами безопасности. После этого Россия и США запросили на 10 марта закрытое заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, чтобы обсудить массовые убийства мирных жителей на западе Сирии. В этот день переходное правительство в Дамаске сообщило о завершении операции в районах, где произошла бойня, и анонсировало план по уничтожению активных сторонников прежнего руководства страны, на которых возложило вину за кризис.

Позднее президент переходного периода Ахмед аш-Шараа дал подробное интервью агентству Reuters, в котором признал, что его сторонники проявили себя не лучшим образом. Отдельно в интервью Ахмед аш-Шараа коснулся отношений с Россией, заявив, что новое правительство не хочет, чтобы между Сирией и Россией произошел раскол.

Подробности — в материале «Ъ» «Сирия хочет реабилитироваться».

Анастасия Домбицкая