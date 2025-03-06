WSJ: Россия может расширить присутствие в Сирии за счет экономической поддержки

В феврале Россия перевела в Центральный банк Сирии эквивалент $23 млн в местной валюте, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Газета называет это «признаком потепления» отношений между переходным сирийским правительством и российскими властями, которые стремятся сохранить военные базы в Тартусе и Латакии.

Как отмечает WSJ, Россия передала средства Сирии, испытывающей нехватку наличных денег, когда большинство стран отказались от подобной финансовой помощи из-за угрозы санкций. По словам источников газеты, «предоставлять миллионы долларов бюджетной помощи» не стали, в частности, Катар и Саудовская Аравия. Упомянутые страны ожидают, когда США заявят позицию по снятию санкций против Сирии.

Целью визита российской делегации в Дамаск в январе была договоренность о судьбе российских военных баз, но переговоры коснулись «более широких экономических связей», узнала WSJ. Среди условий сохранения российского присутствия сирийская сторона называла инвестиции России в газовые месторождения и порты, а также передачу наличных средств, пишет WSJ. Кроме того, Дамаск запрашивала выдачу Башара Асада, получившего убежище в России. Москва этот вопрос обсуждать отказалась, рассказали источники газеты.

Российский военный контингент был направлен в Сирию в сентябре 2015 года для нейтрализации анклавов глобальных террористических группировок. В провинции Тартус находится 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, а в провинции Латакия — авиабаза Хмеймим. Как писало Bloomberg, Москва рассчитывает сохранить свое присутствие в регионе, а взамен может помочь Дамаску в борьбе с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в РФ). При этом наличие военных баз России в Сирии может помочь новым сирийским властям «уравновесить» растущее влияние Турции, отмечают СМИ.

Лусине Баласян