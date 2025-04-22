Киржач под обстрелом

Во Владимирской области взлетели на воздух склады боеприпасов. В регионе объявлена чрезвычайная ситуация, проведена эвакуация около 2 тыс. жителей населенных пунктов, расположенных у военного объекта. Минобороны РФ сообщает, что ЧП произошло из-за пожара, к которому привело «нарушение требований безопасности», и обещает привлечь виновных к ответственности. Отметим, что в прошлом году за халатность условный срок получил командир воинской части в соседней Рязанской области, где в 2020 году взорвалось 2 тыс. снарядов. А двое других военных получили реальные сроки за аналогичный подрыв в Красноярске и должны выплатить миллиарды.

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Арсенал МО взорвался в Киржачском районе Владимирской области. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в районе, оперативный штаб возглавил губернатор Александр Авдеев. По распоряжению штаба проведена эвакуация из населенных пунктов Барсово, Мирный, Першино, Храпки, Дубки и Грибаново, в которых проживало около 2 тыс. человек. Всем, кто по какой-то причине не смог покинуть свои дома, власти, в том числе и через чаты в Telegram-каналах, рекомендовали «обезопасить самих себя», а именно не стоять у окон и на открытой местности, так как разлет боеприпасов «уже коснулся населенных пунктов». Прилеты ракет и реактивных снарядов, не сопровождавшиеся их детонациями, зафиксированы в дачных товариществах у складов.

Ликвидаторы последствий ЧП призвали тех, кто не отправился в Киржач, запастись водой и едой, а также зарядить телефоны, подготовить фонарики и средства для оказания первой медицинской помощи. Пункты временного размещения организуются в киржачских школах. Представителям региональной прокуратуры поручено контролировать ситуацию.

Свою проверку проводят военные следственные органы СКР, по ее результатам будет возбуждено уголовное дело. В Минобороны России сообщили, что детонация боеприпасов произошла «из-за возгорания на территории воинской части». В ведомстве отметили, что пострадавших нет, а причиной возгорания стало нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. По поручению министра обороны Андрея Белоусова для установления обстоятельств происшествия во Владимирской области создана комиссия под руководством его заместителя генерал-полковника Андрея Булыги. «По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности»,— пообещали в военном ведомстве.

Отметим, что до начала СВО на складах артвооружений различные ЧП происходили регулярно.

Пожалуй, самыми масштабными стали взрывы 2020 года на военном объекте у поселка Желтухино Скопинского района Рязанской области. Общая площадь пожаров тогда составила 650 га. Эвакуировано было более 2,4 тыс. человек, пострадали 16, одна женщина погибла. Под суд отдали экс-командира взлетевшей на воздух части Алексея Кожевникова, подчиненные которого допустили, чтобы огонь с горящей травы попал на военный объект. Ему грозило до десяти лет за превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями (ст. 286 УК РФ), но гарнизонный суд Рязани ограничился условным сроком за халатность (ст. 293 УК). Во взыскании ущерба, оцениваемого в 21 млрд руб., с него военному ведомству было отказано. В прошлом году 2-й Западный окружной военный суд, отклонив апелляционное представление прокуратуры, оставил данное решение в силе.

Отметим, что комиссию Минобороны тогда возглавлял замминистра генерал армии Дмитрий Булгаков, находящийся сейчас под следствием за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК).

По другому приговору прошлого года, о взрыве арсенала в Каменке (Красноярский край) в 2019 году, на шесть и пять лет общего режима по ст. 286 УК были осуждены командир части Терентьев и его заместитель Тяглов, а начальник склада Карплюк получил условное наказание. К ним же был удовлетворен иск на 8 млрд руб. В результате ЧП тогда погиб один человек, а еще 34 получили травмы.

Николай Сергеев