WSJ: США могут снизить пошлины в отношении Китая более чем вдвое

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снижения тарифов на китайские товары. Ожидается, что мера поможет ослабить напряженность между странами. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

По информации высокопоставленного чиновника Белого дома, администрация обсуждает несколько вариантов снижения пошлин. Один из них предполагает снижение тарифов примерно до 50–65%.

Также рассматривается введение пошлин в размере 35% на товары, которые не угрожают национальной безопасности США. На стратегические для интересов США товары тарифы составят не менее 100%. Американский президент еще не принял окончательного решения, пишет издание.

Сегодня, 23 апреля, Дональд Трамп заявил, что намерен снизить пошлины в отношении Китая, но они не будут равны нулю. 10 апреля США подняли пошлины на китайские товары со 125% до 145%.

Китай в ответ повысил пошлины на американские товары с 84% до 125%. Затем, по информации Reuters, КНР призвала другие страны совместно бороться с американскими пошлинами.

О влиянии пошлин США на мировую торговлю — в материале «Ъ» «Всходы роста побило тарифами».

Елизавета Шмакова