Трамп заявил, что пошлины в отношении Китая не будут равны нулю в любом случае

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты снизят таможенные пошлины в отношении товаров из Китая, однако в любом случае они не будут равны нулю. Сейчас тарифы на товары из КНР равны 145%.

«145% — это очень много, они не будут такими высокими. Они совершенно точно не будут столь высокими. Они существенно снизятся, но не будут равны нулю»,— сказал господин Трамп.

Дональд Трамп добавил, что в конечном счете Китай пойдет на заключение сделки с Соединенными Штатами. «Они (Китай — «Ъ») должны заключить сделку, потому что иначе они не смогут вести дела в Соединенных Штатах. Так что мы хотим, чтобы они были вовлечены»,— отметил президент США.

10 апреля США подняли пошлины на китайские товары со 125% до 145%. Китай в ответ повысил пошлины на американские товары с 84% до 125%. Затем, по информации Reuters, Китай призвал другие страны совместно бороться с пошлинами Трампа.

16 апреля WSJ сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует убедить более 70 стран изолировать экономику Китая в обмен на отмену пошлин. Меры должны заставить Пекин сесть за стол переговоров с Вашингтоном.