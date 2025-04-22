Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Индии

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьеру Нарендре Моди в связи с терактом в Кашмире. В результате стрельбы, которую открыли боевики, погибли не менее 28 человек, в том числе туристы.

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«Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта под городом Пахалгам, жертвами которого стали мирные люди — граждане различных стран. Это жестокое преступление не может иметь никаких оправданий»,— говорится в телеграмме Владимира Путина, которая опубликована на сайте Кремля.

Президент добавил, что Россия готова нарастить совместную работу с Индией по борьбе с терроризмом. Он также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.

Ранее неизвестные открыли стрельбу в городе Пахалгам. Издание The Hindu со ссылкой на источники пишет, что погибли не менее 28 человек, еще несколько десятков человек пострадали. Глава штата Кашмир Омар Абдулла сообщил, что количество жертв уточняется и может увеличиться. The Hindu уточняет, что в числе погибших в том числе туристы, которые шли по тропе в долине Байсаран.