Вэнс призвал прекратить огонь на Украине и «заморозить границы»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что необходимо сделать финальные шаги для завершения российско-украинского конфликта и «заморозить территориальные границы на уровне», близкому к существующему на сегодняшний день. Он пригрозил выходом США из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся на прекращение огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Kenny Holston / pool / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Kenny Holston / pool / Reuters

«Мы сделали очень четкое предложение как России, так и Украине, и им пора либо сказать "да", либо США выйдут из этого процесса»,— сказал Джей Ди Вэнс журналистам во время визита в Индию (цитата по AFP).

«Сейчас, я думаю, настало время сделать если не последний, то один из последних шагов, а именно: на широком уровне заявить, что мы прекратим убийства, заморозим территориальные границы на уровне, близком к тому, на котором они находятся сегодня»,— продолжил американский вице-президент. Он подчеркнул, что при таком сценарии Киев и Москва должны уступить часть контролируемых ими территорий.

По данным СМИ, разработанный США мирный план, предложенный Украине и Европе, предполагает признание Крыма российским, а также сохранение за Россией приобретенных ею за время боевых действий территорий. Источники газеты Financial Times утверждали, что президент РФ Владимир Путин заявил о готовности остановить боевые действия по линии фронта (то есть отказаться от претензий на полный контроль приобретенных регионов). Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что «сейчас публикуется много фейков».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Трамп уверен на все сто».

Лусине Баласян