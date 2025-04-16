США обновили требования по лицензированию экспорта чипов Nvidia и AMD в Китай

Министерство торговли США анонсировало новые требования по лицензированию чипов искусственного интеллекта H20 от Nvidia, MI308 от AMD, а также их эквивалентов для экспорта в Китай. Nvidia ожидает, что из-за новых ограничений потеряет более $5 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Robert Galbraith / Reuters Фото: Robert Galbraith / Reuters

«Министерство торговли намерено действовать в соответствии с директивой президента для защиты нашей национальной и экономической безопасности»,— сказал представитель ведомства, не приведя подробностей (цитата по Reuters).

Правительство США еще 9 апреля уведомило Nvidia, что для экспорта чипов в Китай и ряд других стран потребуется лицензия. Китай является четвертым по величине регионом продаж компании после США, Сингапура и Тайваня. Nvidia утверждает, что ужесточение контроля над экспортом ее чипов грозит подорвать конкурентоспособность США в сфере технологий. В этом году акции компании упали на 16%, в основном из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин, пишет CNBC.

На этой неделе Nvidia объявила о планах построить заводы, где впервые на территории США будет производить суперкомпьютеры с технологиями ИИ. По оценкам руководства, в следующие четыре года компания произведет в США технологий ИИ на $500 млрд.

О торговой войне США и Китая — в материале «Ъ FM» «Пошли на исключение».