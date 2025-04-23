Более 92 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025

Свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) за два месяца до его начала подтвердили более 92 стран и территорий. Это на 5% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба «Росконгресса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяко считает, что растет глобальная значимость форума как ведущей «платформы для формирования новых экономических связей в условиях многополярного мира». «Видим интерес к повестке форума со стороны государств Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 выступит Королевство Бахрейн»,— уточнил он.

Форум пройдет с 18 по 21 июня, его главной темой станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». В рамках ПМЭФ планируются 15 двусторонних встреч, в том числе с бизнес-партнерами из Армении, Африки, Бахрейна, Вьетнама, Евросоюза, Индии, Казахстана, Китая, Латинской Америки, Молдавии, Таиланда.

Также на ПМЭФ приедут компании из США. По традиции на форуме выступит президент Владимир Путин.