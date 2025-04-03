Компании из США примут участие в ПМЭФ

Советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков, обсудил с президентом Владимиром Путиным проведение форума. Он отметил, что, несмотря на снижение присутствия американских компаний, производители из США по-прежнему принимают участие в ПМЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам господина Кобякова, несколько американских представителей планируют посетить форум в этом году. Инициативные заявки уже получены. Он отметил, что ПМЭФ остается площадкой для обмена мнениями и обсуждения актуальных вопросов сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Он добавил, что Россия открыта для западных компаний, желающих вернуться на российский рынок.

«Важно, чтобы компании, которые продолжают работать в России, имели четкие и прозрачные условия для развития своей деятельности. Бизнес всегда нацелен на рост, поиск новых решений и партнерство — такие возможности предоставляет площадка ПМЭФ»,— сказал советник президента (цитата по пресс-службе форума).

ПМЭФ — крупнейший российский экономический форум. В этом году он пройдет в Санкт-Петербурге 18–21 июня, в прошлом году он проводился 5–8 июня. В прошлом году на мероприятие приехали 21,8 тыс. человек из 139 стран.