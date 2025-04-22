Путин примет участие в ПМЭФ-2025

Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин на совместном брифинге российского дипведомства и фонда «Росконгресс». Мероприятие пройдет 18–21 июня в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это одно из самых масштабных и значимых деловых мероприятий в мире. Он проходит ежегодно начиная с 1997 года. Как вам уже известно, с 2006 года форум проводится под патронажем и при участии президента Российской Федерации. Так будет и на этот раз»,— сказал господин Панкин.

В начале апреля директор ПМЭФ Алексей Вальков рассказал, что число подтвердивших участие в форуме выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. «Росконгресс» не исключал и участия бизнеса из «недружественных» стран. Сейчас право на участие в ПМЭФ обойдется в 1,3 млн руб. С 19 мая 2025 года стоимость вырастет до 1,5 млн руб.

Екатерина Отрашкевич