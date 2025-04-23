Алтай инвентаризирует турбазы

Туристам летом 2025 года может не хватить объектов размещения. Этого не исключают опрошенные “Ъ FM” участники рынка. И причина не только в закрытой для гостей Анапе. В канун сезона отпусков за обеление рынка взялись региональные власти. В итоге только на Алтае могут снести 700 незаконных турбаз и кемпингов. Тему продолжит Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Более 60% россиян проведут летний отпуск, путешествуя по стране, следует из опроса ВТБ. В топ-пять, как обычно, вошли Сочи, Санкт-Петербург, Москва и Кавказ. И на это раз еще и Крым, что может получить дополнительно 1,5 млн гостей, которых не досчитается Анапа из-за разлива мазута. Такие цифры озвучивал Российский союз туриндустрии. Многие на фоне дорогих билетов поедут на автомобилях. В 2024-м, например, россияне совершили 25 млн турпоездок на машинах. А к 2030 году, по прогнозам Росстата, эта цифра может удвоиться до 50 млн. На это и рассчитана утвержденная правительством концепция развития автотуризма.

Сейчас идет ее второй этап — инвентаризация объектов. На Алтае, например, уже насчитали более 1,5 тыс. кемпингов, турбаз, гостиниц. Они якобы работают в серой зоне, и половину из них могут снести. Это при том, что на рынке не хватает мест размещения, подчеркивает президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев: «На Алтае появилась новая администрация и взялась за дело. В других регионах я пока не вижу большого числа объектов, где нарушается безопасность, отсутствует прозрачность стоимости.

Развивать необходимо не только кемпинги. Их в России выявлено более 400, но в лучшем случае десяток из них соответствует ГОСТам. Стоит задача увеличить количество автотуристов в два раза. Государственные органы считают, что необходимо как можно активнее развивать платные дороги.

Для нас важны семейные отели, а их не хватает».

Бизнес скорее предпочитает загородные отели, пусть и с высокой конкуренцией. Больше всего новых объектов построили в Московском регионе, Ленинградской области и Сочи. Но и там ощущается дефицит, замечает сооснователь глэмпинга «Под небом» Сергей Петров: «В Краснодарском крае не хватает качественных "троек" и "четверок", которые будут, как в Турции, доступны по стоимости, и тогда люди будут ездить на это море. В 2025-м, скорее всего, правительство будет активно смотреть в сторону поддержки семейного отдыха с детьми, выделять субсидии. В данном сегменте тоже есть дефицит именно качественных мест размещения под эту аудиторию. А если мы говорим про новые места, которые туристы только осваивают, например, Камчатку, Байкал, там нехватка очень большая. Туда развиваться тоже можно».

Сейчас строить слишком дорого, даже с учетом льгот на глэмпинги от государства. Субсидия выдается на каждый номер и покрывает до 50% стоимости, но не более 1,5 млн. руб. Но не на строительство, а на покупку и монтаж готовых модульных средств. Все остальное — за свой счет. А дорогие кредиты тормозят развитие отрасли, говорит сооснователь проекта We Are Altay Александра Голубева: «Если говорить про землю, шесть-семь лет назад Коксинский район, предгорье Белухи, стоимость участка земли сельскохозяйственного назначения стоила плюс-минус 100 тыс. руб. за гектар.

А сейчас, если эта земля обладает ликвидностью, — видовые характеристики, наличие источника воды — стоимость гектара может доходить уже до 3 млн руб.

Ликвидных участков становится все меньше и меньше, особенно с появлением Сбербанка в Республике Алтай, с появлением туристического комплекса «Манжерок». Там в округе земля выросла в десятки раз».

Приход крупных игроков подтягивает и сервис. А значит, появится выбор и конкуренция за туриста. Уже этой осенью будет понятно, сколько же объектов размещения в России. Все гостиницы, апарт-отели, санатории, базы отдыха, глэмпинги до 1 сентября должны пройти обязательную классификацию. Только так можно будет работать в отрасли и попасть на туристические агрегаторы.

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Аэлита Курмукова