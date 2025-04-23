В ChatGPT заявили, что заинтересованы в покупке Chrome от Google

Руководитель продукта ChatGPT Ник Терли заявил что компания OpenAI будет заинтересована в покупке браузера Chrome компании Google, если федеральный суд постановит выделить ее в отдельную компанию по делу о монополии. Об этом он заявил на судебном заседании во вторник 22 апреля, его слова передает Bloomberg.

Сейчас чат-бот ChatGPT, имеет расширение в браузере Chrome, доступное для загрузки пользователями. Но по словам Ника Терли, более глубокая интеграция Chrome в OpenAI позволит создать лучший продукт.

Господина Терли вызвал Минюст для дачи показаний по делу о восстановлении конкуренции на рынке поисковых систем. В прошлом году федеральный судья постановил, что Google монополизировала рынок. Министерство юстиции потребовало, чтобы Google был вынужден отказаться от Chrome.

Предлагаемые Министерством юстиции меры также включают лицензирование поисковых данных конкурентам, а также прекращение оплачиваемых контрактов на эксклюзивные позиции в приложениях и устройствах. Google утверждает, что предложение правительства навредит потребителям, сделав повседневные продукты Google хуже, также добавиви, что это пошатнет лидерство США в сфере технологий.