Минюст США потребовал от Google продать Chrome

В Федеральном суде США начались слушания по определению мер против Google, которые должны восстановить конкуренцию на рынке поисковых систем. Минюст настаивает на принудительной продаже браузера Chrome, расторжении соглашений о статусе поисковика по умолчанию на смартфонах и предоставлении доступа конкурентам к данным. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Судья Амит Мехта, ранее признавший монополию Google в онлайн-поиске незаконной, заслушает аргументы сторон в течение трех недель. «Суд имеет шанс пресечь монополию, контролирующую интернет для целого поколения»,— заявил представитель Минюста Дэвид Далквист. Ведомство также апеллирует к недавней победе в схожем деле по рекламным инструментам Google.

По данным иска, компания, контролирующая 90% мирового рынка поиска, годами подавляла конкурентов. В 2023 году выяснилось, что Google платит Apple более $20 млрд в год за статус поисковика по умолчанию в Safari.

В компании назвали предложенные меры «списком желаний конкурентов». «Это навредит инновациям»,— заявил адвокат Google Джон Шмитлайн, указав на растущую конкуренцию со стороны ИИ-стартапов вроде OpenAI. Google готов смягчить соглашения с Apple, но выступает против радикальных шагов.

Решение суда может стать прецедентом в регулировании Big Tech. Реализация мер, если они будут утверждены, затронет миллиарды пользователей и изменит цифровой ландшафт, пишет The Wall Street Journal.