Комиков Комиссаренко и Романова лишили гражданства и запретили въезд в Россию

Стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов лишены российского гражданства по инициативе ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Им также запретили въезд на территорию РФ.

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«Действия Романова Д. и Комиссаренко В. создают угрозу национальной безопасности Российской Федерации. В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" российское гражданство указанных лиц прекращено»,— говорится в сообщении ФСБ.

Вячеслав Комиссаренко родился в Минске. Он получил российское гражданство в 2021 году. Дмитрий Романов родом из Одессы и стал гражданином РФ в 2018-м. В 2022 году оба ехали из России.

В ведомстве напомнили, что господин Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск. Его подозревают в клевете в отношении президента Белоруссии (ч. 1 ст. 367 УК Республики Беларусь). «Опасаясь экстрадиции, выехал на территорию Украины, где публично заявлял о "незаконном уголовном преследовании"»,— добавили в ФСБ. В феврале КГБ Белоруссии включил комика в список лиц, причастных к терроризму.

По данным российских спецслужб, после отъезда из РФ господин Романов работал волонтером в польском штабе по приему беженцев из Украины и сортировал гуманитарную помощь для ВСУ.