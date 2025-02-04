КГБ Белоруссии включил Славу Комиссаренко в список причастных к терроризму

Комитет государственной безопасности Белоруссии включил комика Славу Комиссаренко в список причастных к террористической деятельности, сообщила пресс-служба КГБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @slavakomissarenko Фото: @slavakomissarenko

В декабре 2024 года Славу Комиссаренко признали виновным в клевете и оскорблении белорусского президента Александра Лукашенко, а также в разжигании вражды и розни. Суд заочно приговорил его к шести годам колонии общего режима. В январе белорусское МВД внесло его в список «лиц, причастных к экстремистской деятельности».

Славе Комиссаренко 39 лет. С 2021 года ему запрещено выступать с концертами на территории Белоруссии. Он уехал из страны. Во время своих выступлений комик пародировал господина Лукашенко, в частности называл его «чык-чырыком».