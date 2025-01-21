Навыки быстрого счета

Белый дом утвердил «Стратегию развития госстатистики и Росстата до 2030 года». Она должна унифицировать подходы к сбору и обработке интересующих государство данных. Поставленные задачи: повышение оперативности и достоверности статистики, расширение числа отслеживаемых показателей с одновременным двукратным сокращением «отчетной» нагрузки на бизнес. Для этого обещано более активное «переиспользование» уже имеющихся у государства данных, создание единой методики управления запросами и объединение всех этапов статистического производства на базе цифровой аналитической системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для повышения точности и оперативности статистики Росстат намерен активнее применять современные технологии (на фото — глава службы Сергей Галкин)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Для повышения точности и оперативности статистики Росстат намерен активнее применять современные технологии (на фото — глава службы Сергей Галкин)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Правительство утвердило «Стратегию развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года». Такой документ на уровне Белого дома принимается впервые — на предыдущие периоды его утверждало Минэкономики. Стратегия, как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, «формирует единые условия для сбора и обработки данных». В Росстате пояснили, что она подготовлена по итогам обсуждения на стратегических сессиях правительства и «на основе международных рекомендаций и лучших мировых практик».

Поясним, что власти более года обсуждали планы по модернизации системы госстатистики для повышения оперативности и достоверности данных. В итоге стратегия предусматривает актуализацию и расширение состава анализируемых показателей, а также создание единой методики данных и управления запросами — сейчас основной проблемой является разрозненность информации, получаемой из различных источников. Росстат станет методологом данных и будет создавать систему управления запросами. Как следует из документа, появятся эталонные справочники и единый реестр показателей — дублирующие их документы будут отменены. Ожидается, что унификация обеспечит точность и непротиворечивость показателей.

В Росстате обещают однократный сбор данных у бизнеса и их максимальное «переиспользование» государством. В связи с этим к 2030 году планируется повысить долю показателей, формируемых с использованием административных и больших данных, до 50% (рост практически в десять раз) — в частности, за счет перехода на автоматическое заполнение сведений об объектах наблюдения на основе данных из госинформсистем. За счет этого, а также из-за сокращения объема первичной отчетности нагрузка на бизнес должна снизиться вдвое. По словам главы Минэкономики Максима Решетникова, «на заполнение статистической отчетности бизнес может тратить порядка месяца в год, Росстату предстоит сократить это время до нескольких дней». Произойдет это и за счет перехода от общих заполняемых компаниями форм к индивидуальным наборам показателей.

Сроки предоставления статданных планируется ускорить за счет технологий их обработки — включая инструменты на базе искусственного интеллекта, а также объединения всех этапов статистического производства на базе цифровой аналитической системы (ГИС ЦАП). Как поясняет глава Росстата Сергей Галкин, после запуска ЦАП все наборы показателей будут в «одном окне», что позволит перевести методики в единый цифровой вид. В итоге сроки формирования статпоказателей, по словам вице-премьера Александра Новака, должны сократиться минимум в полтора раза.

Директор по статистическим исследованиям НИУ ВШЭ Александр Суринов (экс-глава Росстата) ожидает улучшения качества статистики, в том числе за счет внедрения современных инструментов сбора информации и расширения ее источников при более широком использовании административных записей и больших данных. Директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский отмечает, что многие решения назрели давно и зависят не столько от самой стратегии, сколько от будущего плана по ее реализации — это, например, актуализация состава показателей, использование единых реестров, снижение нагрузки на респондентов, уставших от дублирующих запросов (что приводит к ошибкам заполнения и нестыковкам в статистике). По словам Александра Суринова, потребуется и обновление нормативно-правового обеспечения деятельности Росстата для повышения его координирующей роли в организации статдеятельности.

Евгения Крючкова