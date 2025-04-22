Белый дом: 18 стран предложили США торговые сделки
«Достигнут большой прогресс»,— отметила госпожа Левитт на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.
На прошлой неделе премьер-министр Италии Джорджа Мелони приезжала в Вашингтон для обсуждения торговой сделки с американским президентом Дональдом Трампом. В результате господин Трамп пообещал пойти на соответствующие соглашения с Европой. Однако контуры будущих сделок обозначены не были.
Одновременно с этим вчера, 21 апреля, вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Индию, чтобы проработать торговое соглашение Вашингтона и Дели. Заключение сделки может дать Дели новые тарифные преимущества.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Джорджа Мелони поработала на сделку».