Джорджа Мелони поработала на сделку

Американский президент Дональд Трамп сказал, что заключит торговую сделку с Европой. Такое обещание было дано им на состоявшейся в Вашингтоне 17 апреля встрече с премьером Италии Джорджей Мелони. Она один из немногих политиков внутри Евросоюза, к кому президент США, похоже, испытывает искренние симпатии. Впрочем, никаких четких контуров будущего соглашения обозначено не было — очевидно, их согласование оставили на время визита Дональда Трампа в Рим «в ближайшем будущем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент США Дональд Трамп во время переговоров в Белом доме (17 апреля 2025 года)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент США Дональд Трамп во время переговоров в Белом доме (17 апреля 2025 года)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Поездка Джорджи Мелони в Штаты состоялась на фоне тарифного противостояния двух берегов Атлантики (пусть даже Трамп пока временно приостановил действие пошлин) и рассматривалась как шанс сбить эскалацию, избежав полноценной торговой войны. Как описали цель визита помощники итальянского премьера, речь шла о «коммерческой миротворческой миссии».

То, что такую миссию на себя возложила именно глава итальянского правительства, далеко не случайно. Крайне правую Мелони и Трампа давно роднили политические взгляды, особенно по части нелегально миграции и скептического отношения к многосторонним институтам.

Джорджа Мелони стала единственным европейским лидером, присутствовавшим на инаугурации американского президента в январе.

Она оказалась редким политиком в Европе, кто согласился с жесткой критикой со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса в ходе его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. К слову, на 18 апреля у Мелони в Риме запланирована отдельная встреча с Вэнсом, прилетевшим в Италию на пасхальные выходные.

На фоне уже устоявшихся довольно дружеских отношений с президентом США переговоры Джорджи Мелони в Белом доме прошли в крайне дружелюбном ключе. Выступая по итогам общения с итальянской визави, Дональд Трамп не преминул похвалить ее перед журналистами: «Она мне очень нравится. Я думаю, что она отличный премьер-министр. Я думаю, что она делает фантастическую работу в Италии. Мы очень гордимся ею». «Все ее любят и уважают. Я не могу сказать этого о многих людях»,— добавил американский президент.

Но, пожалуй, еще больше итальянского премьера должно было обрадовать обещание президента США выйти на торговую сделку с Европой, на товары которой он ранее пригрозил ввести 20-процентные пошлины.

«Торговая сделка будет, 100%»,— заявил Трамп, подчеркнув, что «это будет честная сделка».

«Я уверена, что мы сможем договориться, и я здесь, чтобы помочь в этом»,— заметила в ответ Мелони, не став, как в недалеком прошлом, упоминать о том, что считает тарифы Трампа на товары ЕС «неправильными».

Никаких примерных контуров того, на чем может зиждиться будущее соглашение по торговле между Вашингтоном и Брюсселем, ни один из политиков не привел. Судя по всему, детальное согласование решили оставить на время визита Дональда Трампа в Италию, куда Джорджа Мелони пригласила его в ходе нынешней встречи. «Я хочу поблагодарить президента Трампа за то, что он принял приглашение посетить Рим с официальным визитом в ближайшем будущем и рассмотреть возможность по этому случаю встретиться также с представителями Европы»,— сообщила итальянский лидер, стоя рядом с американским президентом.

Ремарка о возможности встретиться «также с представителями Европы» наверняка обрадовала многих внутри ЕС. Как известно, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пока не получила приглашения на личную встречу с Трампом в Белом доме. И хотя, как сообщалось в ряде европейских изданий, до поездки в Вашингтон Мелони встречалась с фон дер Ляйен, чтобы обсудить план действий на переговорах в Штатах, многие европейские политики всерьез опасались, что на деле Мелони будет прежде всего защищать интересы итальянского бизнеса, в частности попытается пролоббировать освобождение от тарифов для пасты, сыров и вин из своей страны.

Особенно настороженно к визиту премьера Италии в США отнеслись во Франции. На прошлой неделе французский министр промышленности Марк Ферраччи предупредил, что двусторонние переговоры лидеров Италии и США грозят подорвать европейское единство против американских пошлин.

В преддверии поездки Мелони многие вспоминали и то, что она не всегда и не во всем шла в ногу с генеральной линией ЕС в политическом плане.

Одна из самых ярых сторонниц Украины в годы президентства Джо Байдена, ее партия «Братья Италии» в нынешнем году впервые воздержалась при голосовании в марте по резолюции Европарламента, подтверждающей поддержку Киева. Кроме того, Мелони довольно прохладно отнеслась к «коалиции желающих», которую начали создавать французский президент Эмманюэль Макрон и британский премьер Кир Стармер и которую уже поддержали многие страны ЕС.

«Мелони всегда говорила, что Европа не должна принимать никаких решений, которые поставят ее на путь столкновения с США, и что Европа должна адаптироваться, а не сопротивляться»,— напомнил BBC политолог Итальянского института международных отношений Риккардо Алькаро.

Но в конце концов Джорджа Мелони сумела соблюсти правильный баланс, подтвердив близость к Трампу и одновременно преданность партнерам по Евросоюзу. «Я не могу говорить от имени Европейского союза. Но я здесь для того, чтобы найти наилучший способ сделать нас обоих сильнее на двух берегах Атлантики»,— отметила лидер Италии, будучи в Белом доме.

Наталия Портякова