Евросоюз идет в обход

Евросоюз думает, как ввести санкции против России без участия Венгрии. Как минимум шесть стран, в том числе Чехия и Бельгия, предлагают перенести ограничения на уровень собственных законодательств, сообщили источники издания Politico. В перспективе «это сможет подорвать способность» Будапешта наложить вето на продление санкций. Подробности — у Даниила Бабкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Несколько лет Евросоюзу от Венгрии удавалось откупаться. Замораживая и размораживая выплаты из фонда сплочения, Брюссель получал от Будапешта нужное решение по продлению санкций или поддержке Украины. В крайнем случае, премьер-министру Виктору Орбану предлагали выйти за кофе, чтобы оставить ему право не голосовать за. Нельзя сказать, что сейчас сопротивление Венгрии особенно возросло. Например, зимой возражения были намного громче, когда Будапешт просил от ЕС гарантии энергобезопасности.

Но теперь страны думают над переносом санкционных мер в национальные законодательства. Из-за этого может появиться разная судебная практика при трактовке ограничений, и вряд ли члены ЕС пойдут на это, считает юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян: «Это чревато тем, что у европейцев будет не один санкционный режим, который администрируется едиными институтами Евросоюза, а более 20 отдельных самостоятельных режимов. Каждому подсанкционному лицу придется ходить в суд каждого из этих государств. Там может сформироваться разная практика, разное толкование этих норм.

Есть понятие о собственности и контроле, критерии его применения. Если в государствах-членах оно применяться по-разному, без какого-то надзора со стороны институтов Евросоюза, все может в скором времени пойти вразнобой».

Способ для обхода вето Венгрии страны ЕС искали еще в 2024 году. Например, осенью была идея совершать добровольные взносы в специальный фонд помощи Украине, тогда средства можно было бы направлять Киеву без единогласной поддержки. А в январе рассматривали вариант с применением военного декрета времен Второй мировой войны. Он позволил бы королю Бельгии заблокировать разморозку российских активов.

В ХХ веке страны ЕС уже находили вариант, как действовать не от лица всего объединения, поэтому при желании найдут и сейчас, считает кандидат политических наук Александр Тэвдой-Бурмули: «Им нужно вспомнить старое доброе прошлое, скажем, европейское политическое сотрудничество образца 1970 года, когда министерства иностранных дел стран европейских сообществ консультировались, обменивались информацией и принимали некие консолидированные решения, и формально это были не европейские сообщества. ЕС никакой ответственности за это не нес. Здесь может быть нечто подобное. Какие-то элементы должны уйти от наднациональной компетенции снова в компетенцию национального государства».

Такие идеи объяснимы. Последние годы показали, что Евросоюз с трудом принимает стремительные решения, когда это необходимо, считает ведущий научный сотрудник Институт мировой экономики и международных отношения РАН Ирина Кобринская: «Европейский союз очень забюрократизирован. В этом, с одной стороны, его сила. Если решение принято, то на него выделяются средства, поезд идет по расписанию. Но в критические моменты ЕС сталкивается с тем, что он слишком зарегулирован.

Первым очень серьезным звонком стал COVID-19. Сейчас Брюссель осознал, что в отношении России действовать нужно быстро. Поэтому нельзя исключить, что и продление санкций Евросоюз может принимать по странам. Насколько скоординированы будут действия, сказать трудно».

Европейский союз тем временем готовит 17-й пакет санкций против России и планирует согласовать его в мае. EUobserver, впрочем, сообщал, что Брюссель еще учтет, как проходят мирные переговоры США, России и Украины.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Даниил Бабкин