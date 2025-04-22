Цены прокачали нефть

Поставки российской нефти в Индию приблизились к максимуму за последние два года. Объем импорта сырья в этом месяце может превысить 2 млн баррелей в день, пишет Bloomberg. В последний раз такие показатели наблюдались в мае 2023-го. Увеличить ввоз российские поставщики смогли из-за общего падения цен на нефть в начале месяца. Тогда из-за объявленных США импортных тарифов стоимость марки Brent упала ниже $60 за баррель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Покупка нефти у РФ ниже установленного западными странами потолка цен позволила индийским портам впустить больше танкеров для разгрузки сырья, считает эксперт по энергетике Кирилл Родионов: «Индия на протяжении последних двух лет была крупнейшим импортером российской нефти, по крайней мере, если говорить именно про морские поставки. Сказалось падение стоимости Urals ниже ценового потолка — перевозчики не могут перевозить российское сырье при цене выше $60 за баррель. Как только она опускается ниже этого уровня, то у компаний появляется легальная возможность его транспортировать. По всей видимости, игроки этой возможностью воспользовались.

С другой стороны, этот объем поставок, чуть более 2 млн баррелей нефти в сутки, в целом не является астрономическим. За предыдущие месяцы цифры были вблизи отметки 1,9 млн баррелей в сутки, то есть этот прирост — не что-то из ряда вон выходящее».

Потолок цен на российскую нефть ввели в 2022-м страны G7. Он не позволяет перевозить сырье дороже $60 за баррель. Впрочем, статистические данные о поставках Индия могла опубликовать с задержкой. Это объяснило бы и тот факт, что в самой России объемы вывоза нефти за последние недели не выросли, отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Наш суммарный экспорт морским транспортом, в общем-то, в последнее время не меняется, поэтому и суммарный объем поставок примерно одинаковый. Как правило, при увеличении экспорта в Индию на другие рынки мы немного сокращаем отгрузку. Обычно в таком случае речь идет про Китай. Могли немного меньше отгрузить в КНР, таким образом увеличить поставки в Индию, либо часть танкеров могли не доходить до нее.

В последние недели это было бы логичным. Получалось, что цена нефти снизилась после объявления пошлин Дональдом Трампом, и мы видели, что российский Urals как раз упал в район $50 за баррель. Последние дни идет небольшой отскок, то есть цена поднимается. Компании могли в момент падения как бы придержать саму отгрузку, чтобы этого подождать. И за счет этого мы увидели, что она произошла в больших объемах, чем раньше».

На мировом рынке нефть продолжает дорожать. Фьючерсы на сорт Brent достигали отметки в $67 за баррель, а марку WTI Нью-Йоркская биржа оценивает в $63 за баррель.

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Егор Парфенов