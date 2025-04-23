Продажи со слезами на глазах

По итогам первого квартала российская фармрозница зафиксировала снижение продаж препаратов от аллергии в натуральном выражении, хотя год назад наблюдался рост. За январь—март российские потребители купили 20 млн упаковок, потратив на это 5,6 млрд руб. На снижение продаж могла повлиять нестабильная погода, из-за которой в центральной части России цветение растений оказалось неравномерным, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Аптечные сети в первом квартале реализовали по всей РФ 20 млн упаковок антигистаминных препаратов, применяемых при лечении аллергии, что на 2,4% меньше год к году, подсчитала для “Ъ” аналитическая компания DSM Group. В денежном выражении продажи за этот период выросли чуть ниже уровня инфляции, на 9,3%, до 5,6 млрд руб. По данным Росстата, в январе—марте цены на медикаменты по всей стране выросли в среднем на 9,8% год к году.

Для сравнения: в первом квартале 2024 года натуральные продажи антигистаминных средств в фармрознице выросли на 9,9% год к году, до 20,5 млн упаковок, а в деньгах — на 20,2%, примерно до 5 млрд руб.

Обычно продажи лекарств против аллергии в фармрознице увеличиваются в середине первого квартала. Но в этом году спрос, скорее всего, сместится на конец апреля — начало мая, отмечает гендиректора DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, это связано с нестабильными погодными условиями, что повлияло на сезон цветения растений, пыльца которых вызывает аллергическую реакцию. Директор ботанического сада МГУ Владимир Чуб говорит, что весна в прошлом году действительно была более ровной и теплой. Орешник, зацветающий обычно первым, в этом году начал цвести в конце марта, немного позже начала цвести ольха. «Потом обрушился снег, и цветение прекратилось»,— отмечает он. Береза, которая цветет как раз сейчас, в середине апреля, доставляет аллергикам больше неудобств, предполагает он.

Аллерголог-иммунолог клиники «Будь здоров» Алла Рафаелян говорит, что подготовка к весеннему цветению у пациентов с аллергией, которые уже сталкивались с ее проявлениями, обычно начинается с середины марта. «В январе—феврале в центре России антигистаминные препараты обычно закупаются впрок»,— отмечает она. Но так не во всех частях страны. Например, на юге цветение начинается на полтора месяца раньше и там структура спроса на средства от аллергии может быть другой, отмечает госпожа Рафаелян. Она добавляет, что в этом году пациенты пострадали из-за нестабильной погоды, потому что не совсем понимали, когда принимать антигистаминные средства.

Врач аллерголог-иммунолог клиники «Медси» Мадина Чаниева отмечает, что количество пациентов, принимающих антигистаминные препараты, не снизилось. По ее словам, пациенты ищут альтернативные методы лечения аллергии, например информацию об изменении диеты, о проведении специфической иммунотерапии, а также используют увлажнители воздуха. Они также предпочитают использовать таблетированные формы антигистаминнных препаратов, в основном второго поколения, а также назальные спреи с раствором морской соли и местные гормоны. Антигистаминные препараты первого поколения, оказывающие седативный, анестезирующий эффект и вызывающие сонливость, используются крайне редко, говорит она.

По данным DSM Group, в топ-5 антигистаминных препаратов системного действия по продажам вошли «Тералиджен», «Супрастин», «Цетрин», «Донормин» и «Зодак». Интересно, что «Тералиджен» — это нейролептик, применяемый в основном при проблемах с психикой, например при разных видах невротических и тревожных расстройств, шизофрении, деменции. При этом у него есть показания для применения при аллергии. Большая доля его продаж может быть связана с широтой применения, а также общим ростом продаж препаратов, показанных для лечения тревожно-депрессивных расстройств (см. “Ъ” от 17 апреля).

Виктория Колганова