Режим ЧС объявлен на территории Киржачского района из-за взрыва

На территории Киржачского района Владимирской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Два часа назад у поселка Барсово произошел взрыв. Из населенных пунктов в радиусе 5 км проводится эвакуация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«ЧС объявлена на территории Киржачского района Владимирской области. Воздержитесь от поездок в район ЧС!» — говорится в сообщении в официальном приложении МЧС.

Эвакуация проводится из поселков Барсово, Мирный, Дубки, СНТ «Звездный», деревень Першино, Храпки, Грибаново. Жителей доставляют в школы №6 и №7 в поселке Красный Октябрь.

По данным местных СМИ, взрыв произошел около 15:30 мск. Что именно взорвалось, официально неизвестно. Губернатор Владимирской области сообщил, что на месте работают все оперативные службы.