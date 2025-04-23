Малые и средние препятствия

Одно из главных препятствий для развития малого и среднего бизнеса сегодня — получение финансирования. Государственные субсидии и гранты сложны в оформлении, а банковские кредиты стали практически недосягаемы из-за высокой ключевой ставки. Коммерческие банки предлагают ряд решений, которые помогают, но не решают все проблемы старта. Какие инструменты могут быть полезны начинающим предпринимателям, изучал «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Кредитование малого и среднего предпринимательства (МСП) нельзя назвать драйвером роста кредитных портфелей банков, тем не менее даже в неспокойные времена оно росло заметными темпами. В 2022–2023 годах кредитный портфель МСП увеличивался примерно на 30% в год, отмечают в агентстве «Эксперт РА». В этом активно помогала государственная поддержка новых предприятий. Однако в 2024 году ситуация изменилась: кредитование замедлилось из-за подорожания займов. По итогам прошлого года объем кредитного портфеля МСП увеличился только на 17%.

Сегодня высокая ключевая ставка (21%) и недоступность кредитов заставляют предпринимателей искать альтернативные пути привлечения капитала.

«В такой ситуации бизнес вынужден адаптироваться: вместо традиционных банковских займов компании все чаще обращают внимание на нишевые инструменты, соответствующие их специфике»,— отмечает Николай Верховский, директор программ по цифровой трансформации школы управления «Сколково».

Высокие ставки и ограниченный объем льготных программ — ключевые причины замедления кредитования МСП. «Льготные программы могли бы спасти ситуацию, но они, наоборот, сворачиваются. Программа льготной поддержки стала менее масштабной, и количество банков-участников в ней снизилось с 90 до не более 20»,— рассказывает Павел Самиев, генеральный директор аналитического центра «Бизнесдром», председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам.

Деньги на старт

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, каждый четвертый индивидуальный предприниматель в России — это представитель молодежи. Однако молодые бизнесмены сталкиваются с серьезными вызовами уже на старте. «Более 50% обращений в наш сервис “Бизнес-консультации” связано с поиском стартового капитала»,— говорит Дмитрий Трофимов, руководитель сегмента «Старт бизнеса» в «Т-Бизнесе».

Многие просто не знают, как убедить инвесторов или банки в своей способности выплатить кредит.

«Государственные субсидии и гранты привлекают своими условиями, но процесс получения денег сложный:

нужно подготовить детальный бизнес-план, подать много документов, а потом еще и отчитываться за каждый потраченный рубль. Иногда времени на оформление гранта уходит больше, чем на запуск бизнеса. Банковские кредиты для бизнеса — хороший инструмент, но он практически недоступен для новичков, так как банки требуют залог и подтвержденные обороты»,— рассказывает Юлия Узельман, основатель агентства управленческих инноваций MIA.expert.

Регистрация бизнеса и бухгалтерия только добавляют проблем. Начинающих бизнесменов пугает бюрократия, отмечает Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка. По сути, предприниматель еще не начал зарабатывать, а уже должен соблюдать множество требований: регистрация рекламы, маркировка, сдача отчетности. Эти обязательства требуют денег и времени, что становится дополнительным финансовым бременем на старте, а иногда заградительным барьером, добавляет Юлия Узельман.

Путь до первого клиента тоже непрост: поиск помещения, закупка оборудования и настройка процессов часто затягиваются, оставляя предпринимателя без денег. А если спрос на товар или услугу оказывается ниже ожиданий, бизнесу грозит быстрое закрытие. Начальник отдела электронной коммерции «ЮMoney» Никита Савельев подчеркивает, что отсутствие опыта в управлении и маркетинге усиливает эти проблемы. Конкуренция давит, а незнание законов может привести к штрафам.

Не заемщик, а партнер

Банки, хорошо понимающие эти проблемы, стараются адаптировать свои продукты и эволюционировать из кредиторов в партнеры. Развитие мобильных технологий и анализа больших данных позволило им собирать и обрабатывать информацию о клиентах для создания персонализированных предложений. Чтобы сохранить конкурентоспособность, они начали развивать экосистемы, которые предоставляют новичкам не только финансирование, но и спектр нефинансовых услуг.

Например, банки пытаются снизить бюрократическую нагрузку на начинающих бизнесменов. «Теперь, чтобы стать предпринимателем, достаточно иметь мобильное приложение. Зарегистрировать ИП можно в личном кабинете бесплатно и всего в несколько кликов»,— объясняет Алексей Шашкин. Исследования аналитического агентства Frank RG подтверждают: за последние четыре года доля клиентов, отмечающих важность удобства интернет-банка, возросла в 2,4 раза.

Следующий важный этап — организация приема платежей. При ограниченности финансовых ресурсов критически важна оптимизация расходов на внедрение таких решений, отмечает Никита Савельев. «Здесь разворачивается основная борьба между банками и финтех-компаниями. В то время как банковская система часто обременена сложными бюрократическими процессами, финтех-компании предлагают более гибкий подход»,— резюмирует Дмитрий Трофимов из «Т-Бизнеса».

Исследование Frank RG показало, что одна из главных трудностей для предпринимателей — подбор тарифа. Участники исследования либо допускали ошибки при подсчете стоимости обслуживания, либо просто не могли подобрать тариф.

Также новичков раздражает непрозрачность: 31,8% хотели бы знать, почему им отказали в кредите. Для 23,1% обратившихся важна цифровизация процесса подачи документов, а 18,3% клиентов остро нуждаются в получении персональных консультаций по господдержке.

Сложность получения финансирования связана не только с высокими ставками. Требования к заемщикам настолько высоки, что отнюдь не все желающие могут пройти отбор. Практически всегда по банковским кредитам для бизнеса требуется залог, а у начинающих предпринимателей его просто нет. «Банки ориентированы на низкорисковые проекты, поэтому традиционные финансовые учреждения неохотно кредитуют стартапы из-за высокой неопределенности. Стандартные банковские продукты рассчитаны на компании с подтвержденными оборотами, а начинающие предприниматели, которые еще не зарабатывают, просто не проходят скоринг»,— уточняет Юлия Узельман.

Банки могут предоставить кредиты на развитие, но, если бизнес еще не доказал свою состоятельность, получить финансирование будет сложно. В отличие от венчурных инвесторов, банки не вкладываются в долгосрочные перспективы и требуют гарантий возврата.

Тем не менее повысить шансы на выдачу кредита в банке можно: например, открыть расчетный счет в том же банке, где планируется взять кредит, это повысит уровень доверия. Меры, которые увеличивают шансы на одобрение займа,— регистрация бизнеса в реестрах поддержки МСП, участие в аккредитованных акселераторах, подключение к программам льготного кредитования и предоставление детального финансового плана, рассказывает Денис Астафьев, основатель инвестиционной компании SharesPro.

Выбор решений

Альтернативы банковским кредитам, более доступные по стоимости и не предъявляющие таких жестких риск-требований к новому бизнесу, как у банков, есть.

«В первую очередь это факторинг — очень важный инструмент, который как раз позволяет финансировать оборотный капитал под залог дебиторской задолженности»,— говорит Павел Самиев. В факторинге оценивается прежде всего дебитор. Это может быть торговая сеть или крупная компания, и риски по нему совершенно другие, чем по малому или микробизнесу.

Лизинг как инструмент модернизации и долгосрочного финансирования именно инвестиционного характера тоже выход для многих предприятий. Сейчас лизинг и по стоимости, и по доступности также может выглядеть лучше, чем банковский кредит. Наконец, есть такие инструменты, как краудлендинг и микрокредитование для субъектов МСП. Ставки там выше, чем в банковском кредитовании, но выше и доступность кредита.

Малый бизнес может искать финансирование и через гранты или объединяться с другими предпринимателями, создавая совместные проекты или альянсы для распределения расходов и снижения рисков.

Один из реальных путей — регистрация компании в инновационных кластерах вроде «Сколково», что дает доступ к налоговым и финансовым льготам, инфраструктуре и субсидиям.

Новичкам стоит рассмотреть и льготы от государства вне программ кредитования: для ИП предусмотрены единовременные выплаты по социальному контракту с максимальной суммой 350 тыс. руб. Появилась и грантовая поддержка в регионах, которая стимулирует бизнес дополнительными инвестициями, рассказывает Инна Рындина, коммерческий директор группы отелей «Русские сезоны». Также есть гранты для молодых предпринимателей: поддержка распространяется на все субъекты МСП, но обязательно учитывается возраст — от 14 до 25 лет. Минимальная сумма гранта — 100 тыс. руб., максимальная — 500 тыс. руб.

Начинающие бизнесмены, торгующие на маркетплейсах, могут привлекать финансирование «под заказ». Для таких компаний сами платформы становятся ключевыми партнерами. Маркетплейсы активно развивают сервисы логистического и финансового сопровождения, включая кредитование под товарные остатки или предоплату, поясняет Николай Верховский. Это позволяет продавцам минимизировать кассовые разрывы без обращения к банкам.

Венчурные фонды и корпоративные акселераторы подходят для IT-проектов и технологических стартапов. Фонды предлагают не только гранты, но и менторскую поддержку, в том числе предоставляют гранты и сервисы резидентам технопарков. Дополнительный импульс дают корпоративные конкурсы: компании уровня МТС, «Сбера» или «Сибура» регулярно запускают программы акселерации, инвестируя в перспективные решения через пилотные внедрения или прямое финансирование, рассказывает Николай Верховский.

Еще один вариант — современная версия «народного финансирования», когда деньги дают не родственники, а широкий круг энтузиастов, заинтересованных в проекте. В рунете действуют десятки специальных онлайн-платформ (с 2019 года их официально зарегистрировано Центробанком РФ более 70).

Высокие ставки не приговор, а повод для диверсификации финансовой стратегии, заключают эксперты. Ключевой фактор успеха — точное соответствие выбранного инструмента специфике бизнеса. Будь то корпоративные акселераторы для IT-проектов или маркетплейсы для торговых компаний, важно использовать те каналы, которые усиливают конкурентные преимущества нового бизнеса.

Этот текст — часть проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Игорь Свищев