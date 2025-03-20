Цифровизация в долгу

По итогам 2024 года объем кредитования IT-организаций показал заметный рост, несмотря на сокращение лимитов и рост ставок даже по льготным программам. Это связано с тем, что в цифровой среде кредитные средства крайне необходимы для поддержания работы и сохранения конкурентоспособности. К тому же закупки многих крупных заказчиков приходятся на конец года, что не позволяет разработчикам планомерно развиваться без кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Кредиты на нужды IT

За 2024 год малый и средний IT-бизнес (с доходом до 2 млрд руб. в год) в России привлек 24,7 млрд руб. с помощью финансовой поддержки участников Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП. По сравнению с 2023 годом рост составил 12%, количество IT-компаний, получивших господдержку, увеличилось на 48% и составило более 1 тыс. (см. «Ъ» от 26 февраля).

По оценкам сторонних экспертов, в 2024 году кредитование IT-компаний в целом показало значительный рост.

Объем привлеченных крупными IT-организациями средств мог составить 250–400 млрд руб., что на 10–15% больше показателей 2023 года, говорит независимый эксперт Андрей Бархота.

Объем заемных средств, привлекаемых IT-компаниями, растет по нескольким причинам, говорят эксперты. Российский IT-рынок демонстрирует высокие темпы развития, в значительной степени обусловленные процессами импортозамещения, в результате появляются новые компании, а крупные игроки, такие как 1С, «Яндекс» и другие, активно расширяют свою деятельность, поясняет генеральный директор компании PRO32 Игорь Мандик. Для удовлетворения потребностей крупного бизнеса и госсектора в импортозамещении требуется значительное увеличение численности сотрудников, а также расширение инфраструктуры и ресурсов, продолжает господин Мандик. Реализовать такие задачи без дополнительного финансирования практически невозможно.

В условиях стремительного технологического развития компании вынуждены активно инвестировать в исследования и разработки, чтобы сохранить конкурентоспособность, однако такие проекты часто имеют длительный срок окупаемости, поскольку требуют значительных временных и финансовых вложений в создание продукта, его тестирование и вывод на рынок, добавляет коммерческий директор Ideco Руслан Пайсаев. «Это исключает возможность быстрых первых продаж и увеличивает потребность в заемных средствах для покрытия текущих расходов и продолжения разработок»,— поясняет он.

Необходимость удержания профессиональных кадров в условиях роста зарплат также способствует увеличению спроса на заемные средства, добавляет руководитель кредитного направления в банке «Точка» Ангелина Крашенинникова.

Компании вынуждены привлекать дополнительные финансовые ресурсы даже при сохранении прежнего уровня численности персонала, считает Игорь Мандик. Еще одним важным аспектом является характер финансовой деятельности IT-компаний. В настоящее время основным драйвером роста российского IT-рынка выступает сегмент корпоративных клиентов и государственных заказчиков — контракты с ними, как правило, заключаются в четвертом квартале года, что приводит к неравномерному распределению поступлений, объясняет он. В течение первых трех кварталов компании вынуждены покрывать операционные расходы преимущественно за счет заемных средств, а в четвертом квартале — получать основную часть выручки и погашать финансовые обязательства. Помимо этого, обычно IT-компании могут использовать кредитные линии или овердрафты для управления кассовыми разрывами в своей операционной деятельности, указывают в «Точке».

Строгие условия

Вместе с тем, по словам банкиров и экспертов, в связи с ростом ключевой ставки ЦБ и ужесточением условий работы финансовых компаний кредитование становится менее доступным.

«Условия сильно ухудшились, при этом они зависели не только и не столько от размера компании, а в первую очередь от того, по льготной программе выдавался кредит или по коммерческой ставке»,— отмечает глава комитета по развитию финансирования IT-отрасли АРПП «Отечественный софт» Анна Райзнер. Кроме того, условия, лимиты и ставки по кредитам зависят от общей оценки финансовой устойчивости компании, а также от размера резервов по таким кредитам — чем больший резерв должен создать банк, тем выше ставка и ниже лимит получит компания, уточняет финансовый директор ГК InfoWatch Анна Кутырева.

«В целом ставки и лимиты по IT-компаниям всегда определяются индивидуально и зависят от многих факторов — выручки, размера собственного капитала, подтвержденных заключенных контрактов. Такой подход к оценке связан с тем, что IT-бизнес был и остается венчурным и отсутствие у IT-компаний в большинстве случаев твердых залогов влечет дополнительные ограничения»,— рассказывает она.

Во второй половине 2023 года ставки по кредитам для IT-компаний составляли около 20%, а в 2024 году — от 26% годовых и выше, говорит Руслан Пайсаев.

Средний лимит, который выделяет банк на кредитование IT-компании, составляет от 30% до 50% собственного капитала компании, добавляет госпожа Кутырева.

«В таких условиях коммерческие кредиты по рыночным ставкам стали практически недоступны для IT-компаний с точки зрения окупаемости бизнеса. Например, если компания работает с чистой рентабельностью 20-25%, а ставка по кредиту составляет 26-28%, то бизнес при пользовании таким кредитом увеличивает свои убытки. Что, в свою очередь, вызывает у банков вопрос о возможности компании расплачиваться по обязательствам», — указывает госпожа Кутырева.

Ангелина Крашенинникова отмечает, что в 2024 году в условиях кредитования IT-компаний наблюдались определенные изменения по сравнению с 2023 годом, в частности сокращение лимитов льготного финансирования. Для сегмента малого и среднего бизнеса IT-сектора средний лимит составляет 8 млн руб., максимальный достигает 100 млн руб., рассказывает эксперт. По словам госпожи Райзнер, по льготным программам ставки составляют 5–16%.

В середине года ключевая ставка ЦБ РФ была увеличена до 21%, при этом банкам, выдававшим кредиты на льготных условиях, лимит денежных средств на субсидирование ставки пересмотрен не был, поэтому банки были вынуждены пойти на увеличение льготных ставок по IT-кредитам, отмечает Анна Кутырева. При этом по многим программам лимиты субсидирования ставки были израсходованы уже к концу второго квартала и программы остановились, добавляет Анна Райзнер.

Дополнительной трудностью является необходимость предоставления обеспечения по кредиту, включая залоговое имущество, поручительства и другие гарантии, говорит Игорь Мандик. Не все компании, особенно представители малого бизнеса в IT-сфере, обладают достаточными активами или возможностью предоставить необходимые гарантии возврата заемных средств, что существенно ограничивает их доступ к кредитованию, поясняет он: «Их основная ценность — в интеллектуальной собственности, программном обеспечении, патентах или человеческом капитале». «Однако банки считают такие активы менее ликвидными и более рискованными, что затрудняет получение кредита»,— уточняет Руслан Пайсаев. Кроме того, финансовые учреждения часто настаивают на личном поручительстве владельцев бизнеса, что особенно актуально для небольших компаний, добавляет он. Такие условия ставят под угрозу выполнение контрактов и ограничивают возможности роста бизнеса в секторе, считают в инвестфонде «Восход».

Решение проблемы

В такой ситуации реализация льготных программ для малого и среднего бизнеса в IT-сфере становится еще более актуальной, говорят эксперты. «При этом если в предыдущие годы стояла задача увеличить охват получателей поддержки, то с 2025 года фокус сместился на таргетированную поддержку МСП в приоритетных отраслях, формирующих экономику предложения, одной из которых как раз является IT»,— отмечает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Основной инструмент, который сегодня позволяет IT-компаниям иметь доступ к необходимым финансовым инструментам на приемлемых с точки зрения окупаемости бизнеса условиях,— это господдержка в части льготного кредитования, ее необходимо продолжать и расширять, подтверждает Анна Кутырева.

По мнению гендиректора агентства «Бизнесдром» Павла Самиева, льготные программы, которые продолжают действовать,— это очень важный драйвер, потому что такой поддержки во многих отраслях, например в торговле или строительстве, вообще не будет.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Петр Вьюгин