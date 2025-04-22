Аллергия расцвела пышным цветом

Жалобы аллергиков заполонили соцсети, все из-за активного цветения березы и ольхи. По данным сервиса «Яндекс Погода», высокая концентрация аллергенов наблюдается в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и других городах центральной России. Некоторые пользователи выкладывают видеоролики, на которых видны целые пыльцовые облака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В среднем цветение березы длится около трех недель. В этот период традиционно взлетает спрос на препараты от аллергии. Например, в прошлом году «Сбермаркет» отмечал трехкратный рост онлайн-продаж таких лекарств. Как еще можно справиться с симптомами? Врач-аллерголог Владимир Болибок говорит, что самый действенный способ — временно сменить регион пребывания, чтобы переждать там пик цветения: «Самое первое, что доктор предлагает пациентам — это элиминация аллергена, то есть его избегание. Если вы не можете выехать в другую местность, то, соответственно, вам нужно носить маску. Она прекрасно защищает от попадания пыльцы растений в дыхательные пути. И когда была пандемия COVID-19 и все носили маски, у нас практически не было случаев поллиноза.

Что касается медикаментозной терапии, то здесь есть фактор симптоматического лечения, это все препараты, которые мною традиционно называются антиаллергические. Если возможность есть, то, конечно, лучше уехать из данной местности либо на юг, либо, наоборот, на север, где тоже пока ничего не цветет. Побережье Северного Ледовитого океана, тундра, там тоже пыльцы нет. Кстати, у меня такие пациенты были, которые туда ездили, и даже излечились от этой аллергии, потому что если все время избегать контакта, то она постепенно пройдет».

Как рассказали “Ъ FM” туроператоры, такой метод называется «географическая профилактика». Для таких путешествий туристу необходимо знать, какое именно растение вызывает реакцию, чтобы избежать встречи с ним в другом регионе. Однако эти поездки по карману далеко не каждому, отметил генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его словам, пока участники рынка обрабатывают такие заявки в индивидуальном формате: «Это нишевая тема, которой, наверное, туроператорам или специалистам трудно заниматься. Дело в том, что ситуации очень индивидуальны с точки зрения аллергенов. Мы не врачи и не разбираемся в особенностях цветения, можем только посмотреть информацию в интернете. Есть карта пыльцы от "Яндекса", которая показывает, как географически сегодня, например, распределяется ольха или береза.

Есть инициативы от самих туристов, которые с наступлением сезона планируют на время уехать. Это может быть как юг России, так и, например, ОАЭ или Египет. У нас номер один — Турция.

Сейчас одна моя знакомая находится в Анталье, где спасается от московской аллергии. Она поехала на три недели как раз. Это недешевая история, поскольку выбран хороший отель. Как правило, только обеспеченные туристы могут обеспечить себе поездку длительностью в месяц-полтора. У нас средний срок отдыха в России, например, 10-12 дней на море, за рубежом — недели две. То есть чтобы поехать на месяц, надо иметь средства».

В 2023 году ученые Института иммунологии объявили о создании первой в мире вакцины против аллергии на березовую пыльцу. Они уточняли, что курс профилактики — от трех до пяти инъекций. Введение вакцины в гражданский оборот запланировано на начало следующего года.

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Андрей Дубков