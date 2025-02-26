Как увидеть аллергию

Ученые обнаружили, что тонкие пленки оксида алюминия способны усиливать свечение органических молекул практически в пять раз. В отличие от аналогов из драгоценных металлов оксид алюминия при этом более дешевый и химически стойкий материал. Результаты работы могут использоваться для создания доступных и эффективных медицинских диагностических сенсоров, таких как аллергочипы — устройства для диагностики аллергических реакций. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Сенсоры (или датчики) играют ключевую роль в современной медицине, помогая диагностировать различные заболевания. Эти устройства позволяют врачам оперативно получать данные о показателях здоровья — уровне кислорода в крови, артериальном давлении, а также определять различные аллергические реакции и многое другое.

В последнее время люминесцентные (светящиеся) сенсоры находят все большее применение, так как обладают малыми габаритами и энергопотреблением, но при этом высокими точностью и скоростью отклика. Принцип работы таких сенсоров основан на «включении» свечения при взаимодействии сенсора и определенного вещества, например антитела, которое выделяется в организме к конкретному типу аллергена. Однако традиционные методы изготовления таких сенсоров слишком сложны и дороги в производстве. Ученые по всему миру пытаются решить эту проблему, создавая новые материалы для сенсоров или улучшая характеристики уже существующих. При этом одно из самых важных свойств таких материалов — способность усиливать яркость исследуемого вещества, из-за чего увеличивается точность его определения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Подложка анодного оксида алюминия Фото: Игорь Никитин Установка для анодирования Фото: Игорь Никитин Следующая фотография 1 / 2 Подложка анодного оксида алюминия Фото: Игорь Никитин Установка для анодирования Фото: Игорь Никитин

Ученые из Международного научно-образовательного центра Физики наноструктур Национального исследовательского университета ИТМО (Санкт-Петербург) обнаружили, что тонкие пленки оксида алюминия способны усиливать яркость свечения органического красителя. Чтобы сформировать пленки, исследователи в вакуумной камере нанесли слой алюминия толщиной 160 нанометров (что сопоставимо со средними размерами вирусов) на стеклянные подложки. Затем пленки поместили в щавелевую кислоту и пропустили через раствор электрический ток. Такой процесс называется электрохимическим анодированием, а полученный материал — анодным оксидом алюминия. В этих условиях происходит окисление алюминия, и на поверхности образуется слой оксида. Именно этот слой и придает материалу свойства, необходимые для создания люминесцентных сенсоров.

С помощью лазерного сканирующего конфокального микроскопа исследователи определили, что при увеличении температуры раствора щавелевой кислоты свечение анодного оксида алюминия в зеленой области спектра усиливается. Так, яркость свечения увеличилась практически в пять раз, когда температуру окисления повысили с 5 °С до 40 °С. Авторы объясняют этот результат тем, что с ростом температуры электрохимические процессы ускоряются и на поверхности пленки образуется большее количество центров свечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Установка для напыления алюминия

Фото: Игорь Никитин Установка для напыления алюминия

Фото: Игорь Никитин

Это подтвердили с помощью сканирующего электронного микроскопа. Пленка, анодированная при 40 °С, имела более четкое изображение, чем та, что была анодирована при 5 °С. Это связано с образованием большего количества люминесцентных центров, которые увеличивают способность оксида алюминия проводить ток, благодаря чему заряд не накапливается и не «засвечивает» изображение.

Чтобы установить, как анодный оксид алюминия будет взаимодействовать с биологическими молекулами, ученые ввели в пленку из оксида алюминия краситель родамин 6G. Такой краситель часто используется в качестве индикатора для выявления различных химических и биологических веществ и других целей. Образец замачивали в растворе красителя при 60 °С в течение суток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники исследовательского коллектива пленок оксида аллюминия

Фото: Игорь Никитин Участники исследовательского коллектива пленок оксида аллюминия

Фото: Игорь Никитин

Оказалось, что тонкая оксидная пленка усиливает яркость свечения красителя в красной области спектра. При этом у самой пленки свечение в зеленой области затухает. Это объясняется тем, что от центров свечения на поверхности анодного оксида алюминия к молекулам красителя передается энергия, которая практически полностью переходит в люминесценцию красителя. Причем этот эффект оказался более выраженным для пленки, окисленной при 40 °С,— в этом случае яркость люминесценции красителя увеличилась в пять раз. Все из-за того, что молекулы красителя провзаимодействовали с большим количеством люминесцентных центров на поверхности нанопористого анодного оксида алюминия.

«На основе анодного оксида алюминия можно создать аллергочипы — устройства, позволяющие определить предрасположенность к аллергическим реакциям. Они уже есть, и их используют на практике, но это в основном зарубежные разработки, которые к тому же производят сложными методами, из-за чего аллергочипы стоят дорого. Оксид алюминия усиливает сигналы почти так же эффективно, как уже используемые в чипах материалы. Однако в отличие от них он дешевле и гораздо устойчивее к воздействию различных химических веществ. В дальнейшем мы планируем еще больше усилить люминесценцию в структуре, а также применить методики анодирования для получения упорядоченных структур. Такая технология будет столь же надежна, как уже использующаяся для создания аллергочипов»,— рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Игорь Никитин, инженер-исследователь и аспирант первого года обучения Международного научно-образовательного центра физики наноструктур Университета ИТМО.

Подготовлено при поддержке Российского научного фонда

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