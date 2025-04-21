Дипломат, оппозиционер, миротворец, правозащитник, врач

На протяжении всей истории Римско-католической церкви ее постоянно окружали всевозможные пророчества, откровения и конспирологические теории. В последнее время все чаще звучит «теория» о том, что папа Франциск — последний глава Римско-католической церкви. Так якобы гласит «Пророчество о папах», опубликованное в 1595 году. Оно содержит краткое описание 112 римских пап от Целестина II (избранного в 1143 году) и до Второго пришествия и Страшного суда. Католическая церковь никогда не выражала официально свою позицию по поводу этого документа. Многие богословы считают его подделкой. И, судя по всему, такого же мнения придерживаются многочисленные эксперты и инсайдеры, посвященные в дела Святого престола, которые еще до смерти папы Франциска назвали его наиболее вероятных преемников. «Ъ» ознакомился с этими пророчествами и рассказывает о тех, чьи имена упоминаются чаще других.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа римский Франциск

Фото: Andrew Medichini / AP Папа римский Франциск

Фото: Andrew Medichini / AP

Фото: Yara Nardi / Reuters

Пьетро Паролин — 70 лет, итальянец, государственный секретарь Святого престола с 2013 года. С 2002 по 2009 год занимал пост заместителя секретаря по отношениям с государствами (третий по значимости пост в дипслужбе Ватикана). В качестве дипломата работал в Нигерии, Мексике, Венесуэле. Вместе с МАГАТЭ участвовал в продвижении договора о нераспространении ядерного оружия, призывал к мирному и конструктивному диалогу по решению иранского ядерного вопроса, в рамках специальных папских миссий осуществлял визиты в Северную Корею и Вьетнам. 28 июня 2018 года папа Франциск возвел Паролина в ранг кардинала-епископа.

Фото: Andrew Medichini / AP

Маттео Мариа Дзуппи, 69 лет, архиепископ Болоньи с октября 2015 года. Председатель Итальянской епископской конференции с 24 мая 2022 года. Считается сторонником прогрессивных взглядов. 28 декабря 2023 года указом президента Украины награжден орденом «За заслуги» II степени за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию украинского государства в мире. В октябре 2024 года посетил Москву с целью гуманитарного содействия завершению военного конфликта на Украине.

Фото: Gregorio Borgia / AP

Луис Антонио Тагле, 67 лет, филиппинец. Представитель прогрессивного крыла Римско-католической церкви в Азии. В ноябре 2012 года возведен в сан кардинала, став одним из самых молодых членов Коллегии кардиналов. В 2013 году участвовал в конклаве, на котором был избран папа Франциск. Луиса Тагле не раз упоминали в числе возможных преемников папы Франциска, особенно после госпитализации Франциска в феврале 2025 года.

Фото: Vatican Media / ­Handout / Reuters

Жан-Марк Авелин, 66 лет, француз, родился в алжирском городе Сиди-бель-Аббес, когда Алжир был французской колонией. Архиепископ Марселя с 8 августа 2019 года. Считается одним из любимых кардиналов папы Франциска. Особенно активно выступает за решение проблем миграции и межрелигиозного диалога, выступает за более широкую децентрализацию церкви как института.

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Пьербаттиста Пиццабалла, 60 лет, итальянец. Первый израильский кардинал итальянского происхождения. Апостольский администратор Иерусалима с марта 2017 года по октябрь 2020 года. Патриарх Иерусалима с октября 2020 года. Был назначен Великим приором ордена Гроба Господня.

В июне 2014 года папа Франциск поручил Пиццабалле организовать молитву о мире в садах Ватикана, в которой приняли участие тогдашний президент Израиля Шимон Перес и лидер Палестины Махмуд Аббас. Пиццабалла критиковал строительство Израилем стены между Западным берегом и Иерусалимом и участвовал в протестах против этого в 2015 году.

Фото: Denes Erdos / AP

Петер Эрдё, 72 года, венгр. С октября 2006 года председатель Европейской епископской конференции. Консерватор. До 20 ноября 2010 года был самым молодым кардиналом Римско-католической церкви, в этом качестве его сменил немецкий кардинал Рейнхард Маркс.

Кардинал Эрдё был одним из кардиналов-выборщиков, которые участвовали в конклаве 2013 года. Выступал за реабилитацию венгерских священников, пострадавших от коммунистических властей. Высказывался против идеи разрешить разведенным или повторно женатым католикам получать святое причастие. В 2015 году, во время мигрантского кризиса в Европе, заявил, что массовый прием нелегальных мигрантов способствует росту торговли людьми.

Фото: Remo Casilli / Reuters

Фридолин Амбонго Безунгу, 65 лет, конголезский кардинал. Архиепископ Киншасы с ноября 2018 года. В 2016–2018 годах осудил неоднократные попытки тогдашнего президента Конго Жозефа Кабилы откладывать и переносить президентские выборы. Священник заявил, что такие действия президента говорят о его страхе лишиться политической власти. Выступил в поддержку оппозиционных демонстраций католиков страны и осудил жесткие действия полиции в ходе разгона митингов. Неоднократно получал угрозы жизни и здоровью.

В мае 2018 года, во время эпидемии Эболы, приостановил проведение церковных ритуалов, в ходе которых могла распространяться инфекция. Последовательно высказывается против неконтролируемой эксплуатации земельных ресурсов, в том числе в развивающихся странах, выступает за развитие возобновляемой/альтернативной энергетики. В 2024 году в ходе одной из бесед, попавших на запись, заявил об «упадке моральных устоев» на Западе.

Фото: Pier Paolo Cito / AP

Уилтон Грегори, 77 лет. Первый чернокожий кардинал США. Либерал. Неоднократно высказывался за мирный и конструктивный диалог в вопросе абортов. Высказывался против законов, упрощающих ношение огнестрельного оружия, в том числе в церкви. После принятия такого закона в штате Джорджия в 2014 году заявил, что не допустит ношения оружия в архиепископских церквях, находящихся под его юрисдикцией. Исключение было сделано лишь для военных и полицейских, находящихся при исполнении служебных полномочий.

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Виллем Якоб Эйк, 71 год, Нидерланды. Родился в смешанной семье — отец был протестантом, мать — католичкой. Консерватор. Первое образование светское — медицинский факультет Амстердамского университета, защитил диссертации по эвтаназии и этическим проблемам в области генной инженерии человека. Высказывался против допуска разведенных и повторно женатых практикующих католиков к святому причастию, заявляя, что брак у католиков должен быть «един и нерушим».

По некоторым вопросам вступал в дискуссию с Франциском. В мае 2018 года, после того как папа Франциск не смог отклонить проект предложения со стороны Немецкой епископской конференции о разрешении протестантам принимать евхаристию в католических церквях в определенных случаях, Эйк написал, что Франциск не смог защитить «ясное учение и практику Церкви» и что это представляет собой «движение к отступничеству от истины».

Евгений Хвостик