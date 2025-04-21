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Дипломат, оппозиционер, миротворец, правозащитник, врач

Кто считается наиболее вероятным преемником папы Франциска

На протяжении всей истории Римско-католической церкви ее постоянно окружали всевозможные пророчества, откровения и конспирологические теории. В последнее время все чаще звучит «теория» о том, что папа Франциск — последний глава Римско-католической церкви. Так якобы гласит «Пророчество о папах», опубликованное в 1595 году. Оно содержит краткое описание 112 римских пап от Целестина II (избранного в 1143 году) и до Второго пришествия и Страшного суда. Католическая церковь никогда не выражала официально свою позицию по поводу этого документа. Многие богословы считают его подделкой. И, судя по всему, такого же мнения придерживаются многочисленные эксперты и инсайдеры, посвященные в дела Святого престола, которые еще до смерти папы Франциска назвали его наиболее вероятных преемников. «Ъ» ознакомился с этими пророчествами и рассказывает о тех, чьи имена упоминаются чаще других.

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск

Фото: Andrew Medichini / AP

Папа римский Франциск

Фото: Andrew Medichini / AP

Фото: Yara Nardi / Reuters

Пьетро Паролин — 70 лет, итальянец, государственный секретарь Святого престола с 2013 года. С 2002 по 2009 год занимал пост заместителя секретаря по отношениям с государствами (третий по значимости пост в дипслужбе Ватикана). В качестве дипломата работал в Нигерии, Мексике, Венесуэле. Вместе с МАГАТЭ участвовал в продвижении договора о нераспространении ядерного оружия, призывал к мирному и конструктивному диалогу по решению иранского ядерного вопроса, в рамках специальных папских миссий осуществлял визиты в Северную Корею и Вьетнам. 28 июня 2018 года папа Франциск возвел Паролина в ранг кардинала-епископа.

Фото: Andrew Medichini / AP

Маттео Мариа Дзуппи, 69 лет, архиепископ Болоньи с октября 2015 года. Председатель Итальянской епископской конференции с 24 мая 2022 года. Считается сторонником прогрессивных взглядов. 28 декабря 2023 года указом президента Украины награжден орденом «За заслуги» II степени за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию украинского государства в мире. В октябре 2024 года посетил Москву с целью гуманитарного содействия завершению военного конфликта на Украине.

Как выбирают папу римского

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Фото: Gregorio Borgia / AP

Луис Антонио Тагле, 67 лет, филиппинец. Представитель прогрессивного крыла Римско-католической церкви в Азии. В ноябре 2012 года возведен в сан кардинала, став одним из самых молодых членов Коллегии кардиналов. В 2013 году участвовал в конклаве, на котором был избран папа Франциск. Луиса Тагле не раз упоминали в числе возможных преемников папы Франциска, особенно после госпитализации Франциска в феврале 2025 года.

Фото: Vatican Media / ­Handout / Reuters

Жан-Марк Авелин, 66 лет, француз, родился в алжирском городе Сиди-бель-Аббес, когда Алжир был французской колонией. Архиепископ Марселя с 8 августа 2019 года. Считается одним из любимых кардиналов папы Франциска. Особенно активно выступает за решение проблем миграции и межрелигиозного диалога, выступает за более широкую децентрализацию церкви как института.

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Пьербаттиста Пиццабалла, 60 лет, итальянец. Первый израильский кардинал итальянского происхождения. Апостольский администратор Иерусалима с марта 2017 года по октябрь 2020 года. Патриарх Иерусалима с октября 2020 года. Был назначен Великим приором ордена Гроба Господня.

В июне 2014 года папа Франциск поручил Пиццабалле организовать молитву о мире в садах Ватикана, в которой приняли участие тогдашний президент Израиля Шимон Перес и лидер Палестины Махмуд Аббас. Пиццабалла критиковал строительство Израилем стены между Западным берегом и Иерусалимом и участвовал в протестах против этого в 2015 году.

Фото: Denes Erdos / AP

Петер Эрдё, 72 года, венгр. С октября 2006 года председатель Европейской епископской конференции. Консерватор. До 20 ноября 2010 года был самым молодым кардиналом Римско-католической церкви, в этом качестве его сменил немецкий кардинал Рейнхард Маркс.

Кардинал Эрдё был одним из кардиналов-выборщиков, которые участвовали в конклаве 2013 года. Выступал за реабилитацию венгерских священников, пострадавших от коммунистических властей. Высказывался против идеи разрешить разведенным или повторно женатым католикам получать святое причастие. В 2015 году, во время мигрантского кризиса в Европе, заявил, что массовый прием нелегальных мигрантов способствует росту торговли людьми.

Чем запомнился папа римский Франциск

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Фото: Remo Casilli / Reuters

Фридолин Амбонго Безунгу, 65 лет, конголезский кардинал. Архиепископ Киншасы с ноября 2018 года. В 2016–2018 годах осудил неоднократные попытки тогдашнего президента Конго Жозефа Кабилы откладывать и переносить президентские выборы. Священник заявил, что такие действия президента говорят о его страхе лишиться политической власти. Выступил в поддержку оппозиционных демонстраций католиков страны и осудил жесткие действия полиции в ходе разгона митингов. Неоднократно получал угрозы жизни и здоровью.

В мае 2018 года, во время эпидемии Эболы, приостановил проведение церковных ритуалов, в ходе которых могла распространяться инфекция. Последовательно высказывается против неконтролируемой эксплуатации земельных ресурсов, в том числе в развивающихся странах, выступает за развитие возобновляемой/альтернативной энергетики. В 2024 году в ходе одной из бесед, попавших на запись, заявил об «упадке моральных устоев» на Западе.

Фото: Pier Paolo Cito / AP

Уилтон Грегори, 77 лет. Первый чернокожий кардинал США. Либерал. Неоднократно высказывался за мирный и конструктивный диалог в вопросе абортов. Высказывался против законов, упрощающих ношение огнестрельного оружия, в том числе в церкви. После принятия такого закона в штате Джорджия в 2014 году заявил, что не допустит ношения оружия в архиепископских церквях, находящихся под его юрисдикцией. Исключение было сделано лишь для военных и полицейских, находящихся при исполнении служебных полномочий.

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Виллем Якоб Эйк, 71 год, Нидерланды. Родился в смешанной семье — отец был протестантом, мать — католичкой. Консерватор. Первое образование светское — медицинский факультет Амстердамского университета, защитил диссертации по эвтаназии и этическим проблемам в области генной инженерии человека. Высказывался против допуска разведенных и повторно женатых практикующих католиков к святому причастию, заявляя, что брак у католиков должен быть «един и нерушим».

По некоторым вопросам вступал в дискуссию с Франциском. В мае 2018 года, после того как папа Франциск не смог отклонить проект предложения со стороны Немецкой епископской конференции о разрешении протестантам принимать евхаристию в католических церквях в определенных случаях, Эйк написал, что Франциск не смог защитить «ясное учение и практику Церкви» и что это представляет собой «движение к отступничеству от истины».

Евгений Хвостик

Фотогалерея

Папа римский Франциск и его свершения

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Будущий понтифик Хорхе Марио Бергольо (слева) со своей сестрой Марией. Дети из семьи итальянских эмигрантов выросли в Буэнос-Айресе (Аргентина)

Будущий понтифик Хорхе Марио Бергольо (слева) со своей сестрой Марией. Дети из семьи итальянских эмигрантов выросли в Буэнос-Айресе (Аргентина)

Фото: Getty Images

Хорхе Марио Бергольо, получив светское образование химика-технолога, поступил в семинарию. Закончив ее, в 1958 году вступил в иезуитский монашеский орден. В 1969 году был рукоположен в священники. В 1998 году стал архиепископом Буэнос-Айреса. В 2001 году возведен в кардиналы

Хорхе Марио Бергольо, получив светское образование химика-технолога, поступил в семинарию. Закончив ее, в 1958 году вступил в иезуитский монашеский орден. В 1969 году был рукоположен в священники. В 1998 году стал архиепископом Буэнос-Айреса. В 2001 году возведен в кардиналы

Фото: API / Gamma-Rapho / Getty Images

Епископ Хорхе Марио Бергольо (в центре) и отец Хосе Мария де Паола (справа), известный как «отец Пепе», посещают трущобы в Буэнос-Айресе. 1998 год

Епископ Хорхе Марио Бергольо (в центре) и отец Хосе Мария де Паола (справа), известный как «отец Пепе», посещают трущобы в Буэнос-Айресе. 1998 год

Фото: Parroquia Virgen de Caacupe / Reuters

Официально папа римский Франциск был избран 13 марта 2013 года. Он тут же заявил, что его новая резиденция в Ватикане слишком просторна, и попросил сократить количество отведенных для него комнат&lt;br> На фото: первое появление папы на балконе собора Святого Петра после избрания

Официально папа римский Франциск был избран 13 марта 2013 года. Он тут же заявил, что его новая резиденция в Ватикане слишком просторна, и попросил сократить количество отведенных для него комнат
На фото: первое появление папы на балконе собора Святого Петра после избрания

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

Одним из главных символов папской власти, который вручается на церемонии интронизации, является «перстень рыбака». Папа римский Франциск в целях экономии попросил изготовить его для себя не из золота, как обычно, а из серебра

Одним из главных символов папской власти, который вручается на церемонии интронизации, является «перстень рыбака». Папа римский Франциск в целях экономии попросил изготовить его для себя не из золота, как обычно, а из серебра

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

В преддверии церемонии интронизации понтифик призвал свою паству из числа аргентинских католиков не приезжать в Рим, а сэкономленные деньги потратить на благотворительность

В преддверии церемонии интронизации понтифик призвал свою паству из числа аргентинских католиков не приезжать в Рим, а сэкономленные деньги потратить на благотворительность

Фото: AP / Andrew Medichini

В 2001 году, в Страстную неделю, будущий папа Хорхе Марио Бергольо посетил хоспис для больных СПИДом, где омыл и поцеловал ноги 12 пациентам

В 2001 году, в Страстную неделю, будущий папа Хорхе Марио Бергольо посетил хоспис для больных СПИДом, где омыл и поцеловал ноги 12 пациентам

Фото: Reuters / Enrique Garcia Medina

Папа Франциск обнимает больного на площади Святого Петра в Ватикане. 2013 год

Папа Франциск обнимает больного на площади Святого Петра в Ватикане. 2013 год

Фото: EPA / Claudio Peri

23 марта 2013 года состоялось уникальное в истории католичества событие: встреча двух понтификов — новоизбранного Франциска (слева) и почетного папы Бенедикта XVI

23 марта 2013 года состоялось уникальное в истории католичества событие: встреча двух понтификов — новоизбранного Франциска (слева) и почетного папы Бенедикта XVI

Фото: Reuters

Папа Франциск благословляет ребенка во время визита в интернат для детей-инвалидов в Ассизи. 2013 год

Папа Франциск благословляет ребенка во время визита в интернат для детей-инвалидов в Ассизи. 2013 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

Толпа верующих на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, где папа Франциск выступил перед верующими в рамках празднования Всемирного дня молодежи. Июль 2013 года

Толпа верующих на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, где папа Франциск выступил перед верующими в рамках празднования Всемирного дня молодежи. Июль 2013 года

Фото: Reuters / Sergio Moraes

Проповедующий строгость и обдуманность трат понтифик отказался от положенного ему лимузина, выбрав более экономичный автомобиль

Проповедующий строгость и обдуманность трат понтифик отказался от положенного ему лимузина, выбрав более экономичный автомобиль

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Папа Франциск — футбольный болельщик команды «Сан-Лоренсо». А с 12 марта 2008 года он является активным членом клуба и даже участвовал в богослужении, посвященном 100-летию со дня основания футбольной команды

Папа Франциск — футбольный болельщик команды «Сан-Лоренсо». А с 12 марта 2008 года он является активным членом клуба и даже участвовал в богослужении, посвященном 100-летию со дня основания футбольной команды

Фото: San Lorenzo soccer club / Reuters

Папа римский Франциск смотрит на Менору, подаренную премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху (в центре) во время визита последнего в Ватикан. 2013 год

Папа римский Франциск смотрит на Менору, подаренную премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху (в центре) во время визита последнего в Ватикан. 2013 год

Фото: AP / Alessandra Tarantino

Папа Франциск на встрече с детьми и волонтерами в Ватикане, 2013 год

Папа Франциск на встрече с детьми и волонтерами в Ватикане, 2013 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

В декабре 2013 года папа римский Франциск стал «Человеком года» по версии журнала Time

В декабре 2013 года папа римский Франциск стал «Человеком года» по версии журнала Time

Фото: Time

В одном из интервью папа римский Франциск I признался, что часто позволяет себе вздремнуть во время вечерних молитв

В одном из интервью папа римский Франциск I признался, что часто позволяет себе вздремнуть во время вечерних молитв

Фото: AP / Alessandra Tarantino

Итальянский художник Дарио Гамбарин, получивший известность благодаря работам в стиле лэнд-арт, изобразил Папу Франциска на одном из пшеничных полей Вероны (Италия). Сентябрь 2013 года

Итальянский художник Дарио Гамбарин, получивший известность благодаря работам в стиле лэнд-арт, изобразил Папу Франциска на одном из пшеничных полей Вероны (Италия). Сентябрь 2013 года

Фото: Reuters / Stringer

Папа Франциск с ребенком, одетым в костюм понтифика, на площади Святого Петра в Ватикане, февраль 2014 года. Костюмированный карнавал, известный как Марди Гра, проводится ежегодно перед началом Великого поста

Папа Франциск с ребенком, одетым в костюм понтифика, на площади Святого Петра в Ватикане, февраль 2014 года. Костюмированный карнавал, известный как Марди Гра, проводится ежегодно перед началом Великого поста

Фото: AP / L''Osservatore Romano

Папа Франциск с детьми выпускает голубей во время молитвы. 2014 год

Папа Франциск с детьми выпускает голубей во время молитвы. 2014 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

Одна из традиционных общих аудиенций папы римского на площади Святого Петра в Ватикане. Мероприятие проходит в утренние часы каждую среду и обычно собирает до 50 тыс. человек

Одна из традиционных общих аудиенций папы римского на площади Святого Петра в Ватикане. Мероприятие проходит в утренние часы каждую среду и обычно собирает до 50 тыс. человек

Фото: Reuters / Max Rossi

Папа римский Франциск канонизировал около 900 человек. Например, новыми святыми стали его предшественники Иоанн XXIII, Иоанн Павел II и Павел VI

Папа римский Франциск канонизировал около 900 человек. Например, новыми святыми стали его предшественники Иоанн XXIII, Иоанн Павел II и Павел VI

Фото: Reuters / Max Rossi

The Guardian (Лондон, Великобритания): «Избрание латиноамериканского иезуита было немыслимо еще 30 лет назад. Выбор Бергольо свидетельствует о решительном смещении центра тяжести церкви от Европы к континенту, где живет большинство католиков и где вызовы, стоящие перед церковью, значительно отличаются от европейских»

The Guardian (Лондон, Великобритания): «Избрание латиноамериканского иезуита было немыслимо еще 30 лет назад. Выбор Бергольо свидетельствует о решительном смещении центра тяжести церкви от Европы к континенту, где живет большинство католиков и где вызовы, стоящие перед церковью, значительно отличаются от европейских»

Фото: EPA / L'Osservatore Romano

Папа Франциск благословляет верующих на площади Святого Петра во время еженедельной аудиенции. 2013 год

Папа Франциск благословляет верующих на площади Святого Петра во время еженедельной аудиенции. 2013 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

Папа римский Франциск в октябре 2013 года решил продать свой мотоцикл Harley-Davidson Dyna Super Glide на благотворительных торгах лондонского дома «Бонэмс». Мотоцикл понтифику подарили к 110-летию известной марки мотоциклов. Модель с объемом двигателя 1,585 литра и автографом папы на бензобаке ушла на аукционе за рекордную сумму €241,5 тыс.

Папа римский Франциск в октябре 2013 года решил продать свой мотоцикл Harley-Davidson Dyna Super Glide на благотворительных торгах лондонского дома «Бонэмс». Мотоцикл понтифику подарили к 110-летию известной марки мотоциклов. Модель с объемом двигателя 1,585 литра и автографом папы на бензобаке ушла на аукционе за рекордную сумму €241,5 тыс.

Фото: L'Osservatore Romano

Папа Франциск с ягненком на плечах во время посещения прихода Сант-Альфонсо-Мария-де-Лигуори в Риме

Папа Франциск с ягненком на плечах во время посещения прихода Сант-Альфонсо-Мария-де-Лигуори в Риме

Фото: L'Osservatore Romano

Папа Римский о борьбе с абортами: «Это битва против атак на человеческую жизнь, против распространения культуры смерти. Эта битва, конечно, требует самопожертвования… Мы не можем на стороне поддерживать культуру жизни, если мы не пускаем наши корни в Иисусе Христе, если мы не соединены с ним так, как соединена виноградная лоза со своим стволом…»

Папа Римский о борьбе с абортами: «Это битва против атак на человеческую жизнь, против распространения культуры смерти. Эта битва, конечно, требует самопожертвования… Мы не можем на стороне поддерживать культуру жизни, если мы не пускаем наши корни в Иисусе Христе, если мы не соединены с ним так, как соединена виноградная лоза со своим стволом…»

Фото: Reuters / Tony Gentile

Папа римский Франциск в эфире канала CNN признался, что в молодости работал вышибалой в одном из ночных клубов Аргентины. Он также рассказал, что подрабатывал уборщиком и проводил эксперименты в химической лаборатории

Папа римский Франциск в эфире канала CNN признался, что в молодости работал вышибалой в одном из ночных клубов Аргентины. Он также рассказал, что подрабатывал уборщиком и проводил эксперименты в химической лаборатории

Фото: Reuters / Alessandro Bianchi

Порыв ветра развевает мантию папы Франциска во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 2014 год

Порыв ветра развевает мантию папы Франциска во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 2014 год

Фото: AP / Alessandra Tarantino

В июле 2016 года папа Франциск упал во время богослужения в польском Ченстохове. Свое падение он объяснил тем, что засмотрелся на образ Мадонны. Ранее папа римский Франциск заявлял о своей возможной отставке из-за проблем со здоровьем. По его словам, отречение его предшественника Бенедикта XVI в 2013 году — нормальная практика

В июле 2016 года папа Франциск упал во время богослужения в польском Ченстохове. Свое падение он объяснил тем, что засмотрелся на образ Мадонны. Ранее папа римский Франциск заявлял о своей возможной отставке из-за проблем со здоровьем. По его словам, отречение его предшественника Бенедикта XVI в 2013 году — нормальная практика

Фото: Reuters / Stringer

Папа римский Франциск заявляет, что не отрицает теорию Дарвина: «Эволюция в природе не противоречит теории сотворения мира, поскольку для эволюции необходимы живые существа, которые будут развиваться»

Папа римский Франциск заявляет, что не отрицает теорию Дарвина: «Эволюция в природе не противоречит теории сотворения мира, поскольку для эволюции необходимы живые существа, которые будут развиваться»

Фото: Reuters / Tony Gentile

В ноябре 2014 года в своем выступлении перед Европарламентом в Страсбурге папа заявил, что Европа больна одиночеством. По мнению понтифика, кроме пожилых людей от одиночества страдают и молодые, и люди, которые не смогли реализовать свои планы. Сама Европа «состарилась», заключил понтифик

В ноябре 2014 года в своем выступлении перед Европарламентом в Страсбурге папа заявил, что Европа больна одиночеством. По мнению понтифика, кроме пожилых людей от одиночества страдают и молодые, и люди, которые не смогли реализовать свои планы. Сама Европа «состарилась», заключил понтифик

Фото: AP / Vincent Kessler, Pool

В декабре 2014 года во время рождественского послания папа римский подверг резкой критике епископов, кардиналов и священников. Он заявил, что Курия — главный административный орган Святого престола — страдает от 15 «недугов», и выразил надежду, что в новом году их удастся излечить. Среди них папа Франциск назвал лицемерие, карьеризм и каменное сердце. «Орган, у которого нет самокритики, который не обновляется и не пытается улучшить себя, — это больной орган», — заявил папа Франциск

В декабре 2014 года во время рождественского послания папа римский подверг резкой критике епископов, кардиналов и священников. Он заявил, что Курия — главный административный орган Святого престола — страдает от 15 «недугов», и выразил надежду, что в новом году их удастся излечить. Среди них папа Франциск назвал лицемерие, карьеризм и каменное сердце. «Орган, у которого нет самокритики, который не обновляется и не пытается улучшить себя, — это больной орган», — заявил папа Франциск

Фото: AP / L''Osservatore Romano

В январе 2015 года папа римский посетил Манилу (Филиппины), где мессу с его участием посетило свыше 6 млн человек. Мероприятие стало рекордным не только для страны с 80 млн католиков, но и для всего мира

В январе 2015 года папа римский посетил Манилу (Филиппины), где мессу с его участием посетило свыше 6 млн человек. Мероприятие стало рекордным не только для страны с 80 млн католиков, но и для всего мира

Фото: AP / Osservatore Romano, Pool

12 февраля 2016 года в Гаване (Куба) папа Франциск встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Встреча такого уровня стала первой за всю историю двух церквей

12 февраля 2016 года в Гаване (Куба) папа Франциск встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Встреча такого уровня стала первой за всю историю двух церквей

Фото: Gregorio Borgia / Pool / AP

В 2018 году понтифик занял шестое место среди самых влиятельных людей мира в рейтинге журнала Forbes

В 2018 году понтифик занял шестое место среди самых влиятельных людей мира в рейтинге журнала Forbes

Фото: Reuters / Ettore Ferrari

Папа Франциск слушает исповедь в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели в паломническом городе Ассизи (Италия)

Папа Франциск слушает исповедь в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели в паломническом городе Ассизи (Италия)

Фото: Reuters / Remo Casilli

Франциск ежедневно начинает свой день в 4:45 утра. По словам папы, он часто произносит «Молитву хорошего настроения». «Чувство юмора — это то благо, которое я прошу у Бога», — признался понтифик. Еще один секрет папы — крепкий здоровый сон. Спит Франциск по шесть часов, но зато «как убитый»

Франциск ежедневно начинает свой день в 4:45 утра. По словам папы, он часто произносит «Молитву хорошего настроения». «Чувство юмора — это то благо, которое я прошу у Бога», — признался понтифик. Еще один секрет папы — крепкий здоровый сон. Спит Франциск по шесть часов, но зато «как убитый»

Фото: Reuters / Alessandro Bianchi

В марте 2020 года, в разгар пандемии, папа Франциск прочитал еженедельную молитву из окна Апостольского дворца в Ватикане. Мероприятие, во время которого на площади Святого Петра обычно собирается до 40 тыс. человек, впервые транслировалось через интернет

В марте 2020 года, в разгар пандемии, папа Франциск прочитал еженедельную молитву из окна Апостольского дворца в Ватикане. Мероприятие, во время которого на площади Святого Петра обычно собирается до 40 тыс. человек, впервые транслировалось через интернет

Фото: Vatican Media / Handout / Reuters

13 марта 2023 года понтифик записал свой первый подкаст Popecast в честь 10-летия избрания на папский престол

13 марта 2023 года понтифик записал свой первый подкаст Popecast в честь 10-летия избрания на папский престол

Фото: Reuters / Max Rossi

В феврале 2023 года понтифик совершил шестидневный пастырский визит в Африку, где проживает самая быстрорастущая католическая община. Находясь в Судане он обратился к сторонам конфликта с призывом прекратить рознь и вражду

В феврале 2023 года понтифик совершил шестидневный пастырский визит в Африку, где проживает самая быстрорастущая католическая община. Находясь в Судане он обратился к сторонам конфликта с призывом прекратить рознь и вражду

Фото: Gregorio Borgia / AP

В декабре 2022 года стало известно, что папа римский Франциск подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения здоровья. Ранее он заявлял, что готов в любой момент оставить апостольский престол: «Это не катастрофа, папу римского можно поменять, нет проблем!»

В декабре 2022 года стало известно, что папа римский Франциск подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения здоровья. Ранее он заявлял, что готов в любой момент оставить апостольский престол: «Это не катастрофа, папу римского можно поменять, нет проблем!»

Фото: Remo Casilli / Reuters

Глава католической церкви регулярно выступал с заявлениями по поводу конфликта на Украине. В 2022-2024 годах Ватикан неоднократно заявлял о готовности стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом

Глава католической церкви регулярно выступал с заявлениями по поводу конфликта на Украине. В 2022-2024 годах Ватикан неоднократно заявлял о готовности стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом

Фото: Vatican Media / Reuters

Папа Франциск в окружении монахинь в день еженедельной общей аудиенции в зале Павла VI в Ватикане, февраль 2025 года

Папа Франциск в окружении монахинь в день еженедельной общей аудиенции в зале Павла VI в Ватикане, февраль 2025 года

Фото: Remo Casilli / Reuters

Женщина молится возле статуи папы Иоанна Павла II в больнице Джемелли в Риме, куда папа Франциск поступил на лечение в феврале 2025 года

Женщина молится возле статуи папы Иоанна Павла II в больнице Джемелли в Риме, куда папа Франциск поступил на лечение в феврале 2025 года

Фото: Yara Nardi / Reuters

Папа Франциск впервые появился на публике перед выпиской из больницы Джемелли в Риме, Италия, 23 марта 2025 года

Папа Франциск впервые появился на публике перед выпиской из больницы Джемелли в Риме, Италия, 23 марта 2025 года

Фото: Vatican Media / ­Handout / Reuters

Папа Франциск в окружении верующих на площади Святого Петра в Ватикане, 6 апреля 2025 года

Папа Франциск в окружении верующих на площади Святого Петра в Ватикане, 6 апреля 2025 года

Фото: Vatican Media / ­Francesco Sforza / Handout / Reuters

Папа Франциск во время мессы Вербного воскресенья на площади Святого Петра в Ватикане, 13 апреля 2025 года

Папа Франциск во время мессы Вербного воскресенья на площади Святого Петра в Ватикане, 13 апреля 2025 года

Фото: Yara Nardi / Reuters

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Будущий понтифик Хорхе Марио Бергольо (слева) со своей сестрой Марией. Дети из семьи итальянских эмигрантов выросли в Буэнос-Айресе (Аргентина)

Фото: Getty Images

Хорхе Марио Бергольо, получив светское образование химика-технолога, поступил в семинарию. Закончив ее, в 1958 году вступил в иезуитский монашеский орден. В 1969 году был рукоположен в священники. В 1998 году стал архиепископом Буэнос-Айреса. В 2001 году возведен в кардиналы

Фото: API / Gamma-Rapho / Getty Images

Епископ Хорхе Марио Бергольо (в центре) и отец Хосе Мария де Паола (справа), известный как «отец Пепе», посещают трущобы в Буэнос-Айресе. 1998 год

Фото: Parroquia Virgen de Caacupe / Reuters

Официально папа римский Франциск был избран 13 марта 2013 года. Он тут же заявил, что его новая резиденция в Ватикане слишком просторна, и попросил сократить количество отведенных для него комнат
На фото: первое появление папы на балконе собора Святого Петра после избрания

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

Одним из главных символов папской власти, который вручается на церемонии интронизации, является «перстень рыбака». Папа римский Франциск в целях экономии попросил изготовить его для себя не из золота, как обычно, а из серебра

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

В преддверии церемонии интронизации понтифик призвал свою паству из числа аргентинских католиков не приезжать в Рим, а сэкономленные деньги потратить на благотворительность

Фото: AP / Andrew Medichini

В 2001 году, в Страстную неделю, будущий папа Хорхе Марио Бергольо посетил хоспис для больных СПИДом, где омыл и поцеловал ноги 12 пациентам

Фото: Reuters / Enrique Garcia Medina

Папа Франциск обнимает больного на площади Святого Петра в Ватикане. 2013 год

Фото: EPA / Claudio Peri

23 марта 2013 года состоялось уникальное в истории католичества событие: встреча двух понтификов — новоизбранного Франциска (слева) и почетного папы Бенедикта XVI

Фото: Reuters

Папа Франциск благословляет ребенка во время визита в интернат для детей-инвалидов в Ассизи. 2013 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

Толпа верующих на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, где папа Франциск выступил перед верующими в рамках празднования Всемирного дня молодежи. Июль 2013 года

Фото: Reuters / Sergio Moraes

Проповедующий строгость и обдуманность трат понтифик отказался от положенного ему лимузина, выбрав более экономичный автомобиль

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Папа Франциск — футбольный болельщик команды «Сан-Лоренсо». А с 12 марта 2008 года он является активным членом клуба и даже участвовал в богослужении, посвященном 100-летию со дня основания футбольной команды

Фото: San Lorenzo soccer club / Reuters

Папа римский Франциск смотрит на Менору, подаренную премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху (в центре) во время визита последнего в Ватикан. 2013 год

Фото: AP / Alessandra Tarantino

Папа Франциск на встрече с детьми и волонтерами в Ватикане, 2013 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

В декабре 2013 года папа римский Франциск стал «Человеком года» по версии журнала Time

Фото: Time

В одном из интервью папа римский Франциск I признался, что часто позволяет себе вздремнуть во время вечерних молитв

Фото: AP / Alessandra Tarantino

Итальянский художник Дарио Гамбарин, получивший известность благодаря работам в стиле лэнд-арт, изобразил Папу Франциска на одном из пшеничных полей Вероны (Италия). Сентябрь 2013 года

Фото: Reuters / Stringer

Папа Франциск с ребенком, одетым в костюм понтифика, на площади Святого Петра в Ватикане, февраль 2014 года. Костюмированный карнавал, известный как Марди Гра, проводится ежегодно перед началом Великого поста

Фото: AP / L''Osservatore Romano

Папа Франциск с детьми выпускает голубей во время молитвы. 2014 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

Одна из традиционных общих аудиенций папы римского на площади Святого Петра в Ватикане. Мероприятие проходит в утренние часы каждую среду и обычно собирает до 50 тыс. человек

Фото: Reuters / Max Rossi

Папа римский Франциск канонизировал около 900 человек. Например, новыми святыми стали его предшественники Иоанн XXIII, Иоанн Павел II и Павел VI

Фото: Reuters / Max Rossi

The Guardian (Лондон, Великобритания): «Избрание латиноамериканского иезуита было немыслимо еще 30 лет назад. Выбор Бергольо свидетельствует о решительном смещении центра тяжести церкви от Европы к континенту, где живет большинство католиков и где вызовы, стоящие перед церковью, значительно отличаются от европейских»

Фото: EPA / L'Osservatore Romano

Папа Франциск благословляет верующих на площади Святого Петра во время еженедельной аудиенции. 2013 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

Папа римский Франциск в октябре 2013 года решил продать свой мотоцикл Harley-Davidson Dyna Super Glide на благотворительных торгах лондонского дома «Бонэмс». Мотоцикл понтифику подарили к 110-летию известной марки мотоциклов. Модель с объемом двигателя 1,585 литра и автографом папы на бензобаке ушла на аукционе за рекордную сумму €241,5 тыс.

Фото: L'Osservatore Romano

Папа Франциск с ягненком на плечах во время посещения прихода Сант-Альфонсо-Мария-де-Лигуори в Риме

Фото: L'Osservatore Romano

Папа Римский о борьбе с абортами: «Это битва против атак на человеческую жизнь, против распространения культуры смерти. Эта битва, конечно, требует самопожертвования… Мы не можем на стороне поддерживать культуру жизни, если мы не пускаем наши корни в Иисусе Христе, если мы не соединены с ним так, как соединена виноградная лоза со своим стволом…»

Фото: Reuters / Tony Gentile

Папа римский Франциск в эфире канала CNN признался, что в молодости работал вышибалой в одном из ночных клубов Аргентины. Он также рассказал, что подрабатывал уборщиком и проводил эксперименты в химической лаборатории

Фото: Reuters / Alessandro Bianchi

Порыв ветра развевает мантию папы Франциска во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 2014 год

Фото: AP / Alessandra Tarantino

В июле 2016 года папа Франциск упал во время богослужения в польском Ченстохове. Свое падение он объяснил тем, что засмотрелся на образ Мадонны. Ранее папа римский Франциск заявлял о своей возможной отставке из-за проблем со здоровьем. По его словам, отречение его предшественника Бенедикта XVI в 2013 году — нормальная практика

Фото: Reuters / Stringer

Папа римский Франциск заявляет, что не отрицает теорию Дарвина: «Эволюция в природе не противоречит теории сотворения мира, поскольку для эволюции необходимы живые существа, которые будут развиваться»

Фото: Reuters / Tony Gentile

В ноябре 2014 года в своем выступлении перед Европарламентом в Страсбурге папа заявил, что Европа больна одиночеством. По мнению понтифика, кроме пожилых людей от одиночества страдают и молодые, и люди, которые не смогли реализовать свои планы. Сама Европа «состарилась», заключил понтифик

Фото: AP / Vincent Kessler, Pool

В декабре 2014 года во время рождественского послания папа римский подверг резкой критике епископов, кардиналов и священников. Он заявил, что Курия — главный административный орган Святого престола — страдает от 15 «недугов», и выразил надежду, что в новом году их удастся излечить. Среди них папа Франциск назвал лицемерие, карьеризм и каменное сердце. «Орган, у которого нет самокритики, который не обновляется и не пытается улучшить себя, — это больной орган», — заявил папа Франциск

Фото: AP / L''Osservatore Romano

В январе 2015 года папа римский посетил Манилу (Филиппины), где мессу с его участием посетило свыше 6 млн человек. Мероприятие стало рекордным не только для страны с 80 млн католиков, но и для всего мира

Фото: AP / Osservatore Romano, Pool

12 февраля 2016 года в Гаване (Куба) папа Франциск встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Встреча такого уровня стала первой за всю историю двух церквей

Фото: Gregorio Borgia / Pool / AP

В 2018 году понтифик занял шестое место среди самых влиятельных людей мира в рейтинге журнала Forbes

Фото: Reuters / Ettore Ferrari

Папа Франциск слушает исповедь в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели в паломническом городе Ассизи (Италия)

Фото: Reuters / Remo Casilli

Франциск ежедневно начинает свой день в 4:45 утра. По словам папы, он часто произносит «Молитву хорошего настроения». «Чувство юмора — это то благо, которое я прошу у Бога», — признался понтифик. Еще один секрет папы — крепкий здоровый сон. Спит Франциск по шесть часов, но зато «как убитый»

Фото: Reuters / Alessandro Bianchi

В марте 2020 года, в разгар пандемии, папа Франциск прочитал еженедельную молитву из окна Апостольского дворца в Ватикане. Мероприятие, во время которого на площади Святого Петра обычно собирается до 40 тыс. человек, впервые транслировалось через интернет

Фото: Vatican Media / Handout / Reuters

13 марта 2023 года понтифик записал свой первый подкаст Popecast в честь 10-летия избрания на папский престол

Фото: Reuters / Max Rossi

В феврале 2023 года понтифик совершил шестидневный пастырский визит в Африку, где проживает самая быстрорастущая католическая община. Находясь в Судане он обратился к сторонам конфликта с призывом прекратить рознь и вражду

Фото: Gregorio Borgia / AP

В декабре 2022 года стало известно, что папа римский Франциск подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения здоровья. Ранее он заявлял, что готов в любой момент оставить апостольский престол: «Это не катастрофа, папу римского можно поменять, нет проблем!»

Фото: Remo Casilli / Reuters

Глава католической церкви регулярно выступал с заявлениями по поводу конфликта на Украине. В 2022-2024 годах Ватикан неоднократно заявлял о готовности стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом

Фото: Vatican Media / Reuters

Папа Франциск в окружении монахинь в день еженедельной общей аудиенции в зале Павла VI в Ватикане, февраль 2025 года

Фото: Remo Casilli / Reuters

Женщина молится возле статуи папы Иоанна Павла II в больнице Джемелли в Риме, куда папа Франциск поступил на лечение в феврале 2025 года

Фото: Yara Nardi / Reuters

Папа Франциск впервые появился на публике перед выпиской из больницы Джемелли в Риме, Италия, 23 марта 2025 года

Фото: Vatican Media / ­Handout / Reuters

Папа Франциск в окружении верующих на площади Святого Петра в Ватикане, 6 апреля 2025 года

Фото: Vatican Media / ­Francesco Sforza / Handout / Reuters

Папа Франциск во время мессы Вербного воскресенья на площади Святого Петра в Ватикане, 13 апреля 2025 года

Фото: Yara Nardi / Reuters

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