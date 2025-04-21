NYP: Трамп может посетить похороны папы римского

Президент США Дональд Трамп прилетит на похороны папы римского Франциска в конце этой недели, пишет New York Post (NYP) со ссылкой на источники. Публично господин Трамп пока не подтверждал свой визит.

«Я пока не знаю. Нас сейчас проинформируют об этом. Мне просто нужно посмотреть на время»,— отвечал Дональд Трамп на вопрос журналистов о возможной поездке в Ватикан.

Ранее президент США выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Он сказал, что папа был хорошим человеком, который усердно работал и любил мир. Дональд Трамп также распорядился приспустить все флаги страны.

Папа римский Франциск умер сегодня, 21 апреля, утром в возрасте 88 лет. Согласно утвержденному порядку, его должны похоронить в период с 25 по 27 апреля. Точную дату определят кардиналы.