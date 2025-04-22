Инфляция для бедных растет быстрее общей

В свежем обзоре макроэкономических тенденций аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) обновили оценку «косвенного социального эффекта от структурного компонента инфляции по корзине потребления малообеспеченных». Поясним, что корзина для малообеспеченных групп населения включает минимальный набор продуктов питания (без животного масла, алкогольных напитков, ряда продовольственных товаров), а также медикаменты, моющие средства, услуги ЖКХ и транспорта.

В марте разрыв между этим индикатором и общим индексом потребительских цен продолжил расти. Как следует из графика ЦМАКП, если общая инфляция по итогам марта превысила 10% в годовом измерении, то «инфляция для бедных» — 17%. Причина — ускоренное удорожания продовольствия, которое является основой потребления малообеспеченного населения. «Это снижает эффективность социальной политики»,— отмечают, в частности, в ЦМАКП.

Еще один предлагаемый аналитиками центра индикатор динамики благосостояния малообеспеченного населения — реальный средний размер назначенных пенсий, учитывающий рост цен для этой социальной группы (по данным на февраль),— на 4% ниже прошлогоднего уровня. При этом сами пенсии, исчисленные из средней инфляции, сейчас выше прошлогодних (на 2%), отмечают авторы расчетов.

Очевидно, что «инфляционный налог» для бедных неравномерно распределен между регионами. Как следует из статистики Банка России, данные по Москве сильно исказили общую инфляционную картину в первом квартале 2025 года. Как отмечают аналитики Telegram-канала «MMI», темпы роста инфляции в столице оказались «аномально низкими» — 1,4% квартал к кварталу с учетом сезонности и в пересчете на год. В январе и феврале цены в Москве почти вообще не росли (0,6% и 0,2% месяц к месяцу с учетом сезонности и в пересчете на год), и лишь в марте ускорились до 3,3%. «Москва — примерно десятая часть в общероссийской инфляции, поэтому столь аномальные цифры могут значимо занижать общую оценку (до одного процентного пункта с учетом сезонности и в пересчете на год)»,— отмечают аналитики. Так, медиана инфляции по регионам РФ в первом квартале составила 9,5% квартал к кварталу (в том же измерении), что заметно выше общего показателя в 8,3%. У топ-5 самых инфляционных регионов темпы роста цен составили 17%, у пятерки субъектов с наименьшей инфляцией — 2,2%. Антилидером регионального рейтинга инфляции в первом квартале был Дагестан — 18,9% квартал к кварталу (в марте — 21,1% месяц к месяцу).

Артем Чугунов