Малый бизнес сдержанно оптимистичен

В конце первого квартала деловая активность малого бизнеса постепенно восстанавливалась после спада, свидетельствует индекс RSBI. Впрочем, восстановление в большей степени опиралось на эмоциональные оценки опрошенных компаний, а не на фактическое положение дел: предприниматели надеются на рост выручки и расширение штата на горизонте ближайших месяцев. Высокие процентные ставки по кредитам между тем продолжают ограничивать доступность финансирования для малого бизнеса — индикатор кредитной активности МСП снизился в марте до минимума с «ковидной» осени 2020 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Деловая активность малого и среднего бизнеса в марте несколько выросла благодаря оптимистичным ожиданиям на ближайшие месяцы, следует из данных индекса RSBI (рассчитывается ПСБ, «Опорой России» и Magram Market Research по итогам опроса 1,8 тыс. компаний). Значение этого индикатора увеличилось до 52,7 пункта после 51,7 в феврале. Напомним, что прежние опросы фиксировали пессимизм компаний, наблюдавшийся со второй половины 2024 года. Это было связано с сокращением финансовых возможностей МСП (см. “Ъ” от 21 сентября 2024 года).

В марте на максимум пяти месяцев вышла компонента продаж. Впрочем, она по-прежнему остается в отрицательной зоне (ниже отметки в 50 пунктов): 47,3 пункта после 44 пунктов в феврале. Доля сообщивших о расширении выручки выросла только до 12% (с 10% в феврале), о ее сокращении же заявила почти половина опрошенных — 47%. При этом бизнес рассчитывает на весеннее оживление спроса и соответствующее восстановление сбыта уже в начале второго квартала: роста здесь ждут 40% компаний (на 7 процентных пунктов больше, чем в феврале), сокращения — 16% (на 4 п. п. меньше).

Сдержанным в марте оказался фактический наем сотрудников: доля компаний, которые расширяли штат, выросла на 1 п. п., до 11%, доля сокративших оставалась на высоком уровне в 20%. При этом бизнес активно строил кадровые планы: расширить штат планируют 29% МСП (плюс 5 п. п.), сократить — минимальные с начала 2024 года 4% (минус 2 п. п.). Отметим, что расхождение фактической ситуации с ожиданиями по компоненте кадров фиксируется не первый месяц (см. “Ъ” от 20 февраля). Обеспеченность ими остается низкой, при этом нарастить наем малые компании не могут — многие из них проигрывают конкуренцию за сотрудников крупному бизнесу.

Незначительно — на 1 п. п.— увеличилась в марте компонента инвестиции: она вернулась к уровню декабря 2024 года и составила 57 пунктов. Инвестактивность компаний, поясним, сдерживается нехваткой собственных средств и низкой доступностью финансирования: компонента кредитов в конце первого квартала снизилась до 53,5 пункта (в феврале — 56,3 пункта) — это минимум с «ковидной» осени 2020 года. Основным препятствием при получении кредитов 33% опрошенных назвали высокие процентные ставки — показатель оказался рекордным за все время наблюдений. Повышается и доля отказов в одобрении кредита: среди подавших заявки одобрение получила лишь половина МСП.

«На фоне сохранения высокой ключевой ставки и сопутствующей незаинтересованности предпринимателей в кредитовании на текущих условиях компании пока вынуждены откладывать реализацию проектов. Больше всего фактор высоких ставок отражается на сфере производства, где зачастую требуются более масштабные инвестиции»,— отмечает старший вице-президент, заместитель руководителя блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Кирилл Тихонов.

Кристина Боровикова